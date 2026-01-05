Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G715c6y_XIAAYE_14_41aeb6a100
Internacional

Delcy Rodríguez llama a EUA a diálogo y respeto mutuo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, invitó a Estados Unidos a construir relaciones de cooperación, paz y respeto internacional

  • 05
  • Enero
    2026

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió este domingo un mensaje al gobierno de Estados Unidos, especialmente al presidente Donald Trump, invitando a ambos países a desarrollar relaciones basadas en equilibrio y respeto.

Llamado a la cooperación internacional

“Extendemos la invitación al gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y que fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, indicó Rodríguez en su mensaje publicado en redes sociales.

La mandataria destacó la postura de Venezuela frente a los conflictos globales.

“Venezuela reafirma su vocación de paz y convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”.

“Presidente Trump: nuestros pueblos y región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del mandatario Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida”, expresó.

El anuncio se realizó tras encabezar el primer consejo de ministros en su condición de presidenta encargada, tras su designación por el Tribunal Supremo de Justicia.

A la reunión asistieron los 34 integrantes del gabinete ministerial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_briggitte_bozzo_500e145634
Captura de Maduro conmueve a Briggitte Bozzo: 'me puse a llorar'
2025_12_22_T233952_Z_430339601_RC_2_YLIAKWTSE_RTRMADP_3_USA_TRUMP_OFFSHORE_WIND_EQUINOR_1024x681_8250b93f77
Trump dice que Venezuela le dará millones de barriles de petróleo
delcy_rodriguez_venezuela_2026_466b5302b4
Reportan 24 agentes venezolanos muertos tras operativo de EUA
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_06_at_6_50_25_PM_9d2d59a1c7
Encabeza Miguel Mery aprobación en sistemas de poder judicial
pirotecnica_uso_accidentes_b2808822d8
Disminuyen incidentes por pirotecnia en Saltillo en 2025
gusano_barrenador_en_altamira_64a30a6450
Refuerzan cerco sanitario por gusano barrenador en Tamaulipas
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×