Delcy Rodríguez llama a EUA a diálogo y respeto mutuo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió este domingo un mensaje al gobierno de Estados Unidos, especialmente al presidente Donald Trump, invitando a ambos países a desarrollar relaciones basadas en equilibrio y respeto.

Llamado a la cooperación internacional

“Extendemos la invitación al gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y que fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, indicó Rodríguez en su mensaje publicado en redes sociales.

La mandataria destacó la postura de Venezuela frente a los conflictos globales.

“Venezuela reafirma su vocación de paz y convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”.

“Presidente Trump: nuestros pueblos y región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del mandatario Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida”, expresó.

El anuncio se realizó tras encabezar el primer consejo de ministros en su condición de presidenta encargada, tras su designación por el Tribunal Supremo de Justicia.

A la reunión asistieron los 34 integrantes del gabinete ministerial.

