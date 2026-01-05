Podcast
Nacional

México coopera con Estados Unidos por 'razones humanitarias'

En su posicionamiento ante la captura de su similar Nicolás Maduro, la presidenta afirmó que se colabora con EUA porque el tráfico de armas afecta al país

  • 05
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su cooperación en la lucha contra el narcotráfico y delincuencia organizada con Estados Unidos es por "razones humanitarias".

"México coopera con Estados Unidos, incluso por razones humanitarias para evitar que el fentanilo y otras drogas lleguen a su población, particularmente a las y los jóvenes. No queremos que el fentanilo, ni ninguna droga se acerque a ningún joven" expresó la mandataria federal.

Colaboración basada en cuatro principios

Durante su posicionamiento por la captura de su homólogo venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores registrada este fin de semana en Caracas, la presidenta Sheinbaum aseguró que durante los últimos meses, se estableció una relación de colaboración con la administración de Donald Trump basado en cuatro principios:

  • Respeto a la soberanía y la integridad territorial.
  • Responsabilidad compartida y diferenciada.
  • Respeto y confianza mutua.
  • Cooperación sin subordinación.

Afirmó que se busca construir una paz duradera y justa en el territorio mexicano, de manera responsable y con el objetivo de reducir la violencia.

También podría interesarte: Sheinbaum destaca coordinación de México y EUA en seguridad

Apunta tráfico de armas como factor de violencia en México

Sheinbaum Pardo aseguró que esto se ve reflejado en las decenas de incautaciones de sustancias ilegales y delincuentes extraditados. Sin embargo, recalcó que parte de la violencia que se vive en el país es causada por el tráfico de armas provenientes de la Unión Americana.

"Esta violencia que se vive en nuestro país tiene entre sus causas la entrada ilegal de armas de Estados Unidos hacia México, así como el problema del consumo de drogas en el país vecino".

Aseguró que la atención a las causas y la cero impunidad son fundamentales en sus operaciones, un punto en que en el que según Sheinbaum, se encuentra en acuerdo con el presidente Donald Trump.

"Nosotros colaboramos con convicción para que no pase droga de México a Estados Unidos, pero ¿qué pasa allá? ¿Quién la distribuye? cuestionó.

Sheinbaum Pardo resaltó una mejora en su colaboración con la Fiscalía General de la República, la cual ha traído una disminución en los índices de impunidad y violencia.

 


