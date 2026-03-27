Hay un proceso de investigación por derrame petrolero: presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ya está en marcha una investigación profunda para esclarecer el origen del derrame de hidrocarburos que afecta al Golfo de México, luego de que organizaciones civiles alertaran por daños en más de 600 kilómetros de litoral.

Durante su conferencia, la mandataria detalló que se instaló un grupo interdisciplinario permanente para atender este tipo de emergencias ambientales.

“En este momento hay un proceso de investigación muy profunda de todo el yacimiento de Cantarell y al mismo tiempo de contención”, afirmó.

Dos posibles fuentes: buque y yacimiento de Cantarell

Sheinbaum explicó que las autoridades analizan dos posibles causas del incidente: una fuga relacionada con una embarcación aún no identificada, y una emanación en el complejo petrolero de Cantarell.

“Se está identificando exactamente qué barco fue… y hay una emanación en el yacimiento de Cantarell”, señaló.

Sobre este último punto, indicó que no se descarta que se trate de un fenómeno natural o de una falla en instalaciones de Pemex.

Playas limpias, pero tras trabajos de limpieza

Además, sostuvo que, por ahora, las zonas costeras ya no presentan presencia visible de hidrocarburo, aunque aclaró que esto no ocurrió de forma natural.

“En este momento las playas están limpias… no es porque naturalmente ya no llegó el petróleo, sino porque hubo un proceso de limpieza”, subrayó.

Agregó que el gobierno trabaja con pescadores y comunidades afectadas para compensar daños económicos derivados del derrame.

Como parte de la respuesta, el gobierno federal busca fortalecer los sistemas de monitoreo y reacción ante fugas, en coordinación con dependencias como la Secretaría de Marina, Semarnat y la Secretaría de Energía.

“Vamos a trabajar en sistemas de alertamiento que nos permitan conocer con mayor detalle cuando hay una fuga de este tipo”, explicó.

También destacó que instituciones científicas, como el CICESE, han desarrollado estudios clave sobre corrientes marinas que serán incorporados a estos mecanismos.

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