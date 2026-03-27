Confirma Disney rodaje de ‘Enredados’ en moderno estudio español

Disney filmará en España su próxima superproducción live action de Enredados, con locaciones principales en la región valenciana, donde se instalará parte del rodaje a partir de 2026.

El anuncio fue realizado por el presidente regional Juan Francisco Pérez Llorca, quien confirmó el cierre de una nueva inversión para llevar esta producción a los estudios de Ciudad de la Luz de Alicante, uno de los complejos cinematográficos más importantes del país.

¿Dónde se grabará Enredados en España?

La cinta tendrá como base los platós de Ciudad de la Luz, aunque también se contempla el uso de otras locaciones dentro de la región valenciana, lo que refuerza la estrategia de España para atraer grandes producciones internacionales.

El proyecto representa una inversión relevante para la industria audiovisual local, además de posicionar nuevamente a Alicante como sede de producciones de alto presupuesto.

¿De qué trata Enredados?

La historia retoma el clásico cuento de los hermanos Grimm, centrado en Rapunzel, una princesa de larga cabellera rubia que permanece encerrada en una torre bajo el control de una bruja.

La versión animada, estrenada en 2010, fue dirigida por Nathan Greno y Byron Howard, con música de Alan Menken, y se convirtió en uno de los títulos más reconocidos de Disney en la última década.

¿Quiénes protagonizan el live action?

El live action de Enredados contará con Milo Manheim en el papel de Flynn Rider y Teagan Croft como Rapunzel, dos actores con trayectoria en proyectos dirigidos a audiencias jóvenes.

Manheim obtuvo notoriedad tras protagonizar la franquicia Zombies de Disney Channel y participar en programas como Dancing with the Stars. También ha trabajado en producciones como Thanksgiving y Journey to Bethlehem.

Por su parte, Croft es reconocida por su papel de Raven en la serie Titans y por su participación en la película True Spirit de Netflix.

¿Cuándo inicia el rodaje de Enredados?

De acuerdo con la información confirmada por Disney, la producción comenzará en junio de 2026, aunque hasta el momento no se ha anunciado una fecha oficial de estreno.

El proyecto estará dirigido por Michael Gracey, conocido por su trabajo en El Gran Showman, mientras que el guion será desarrollado por Jennifer Kaytin Robinson.

Esta nueva adaptación forma parte de la estrategia del estudio para llevar al formato live action algunos de sus clásicos animados más exitosos.

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