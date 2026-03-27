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Decomisan 25 toneladas de mercancía pirata en Tepito por Mundial

El despliegue fue encabezado por 80 inspectores del IMPI quienes intervinieron bodegas y locales comerciales ubicados en la calle Aztecas de la CDMMX.

  • 27
  • Marzo
    2026

Autoridades federales y capitalinas ejecutaron un operativo en Tepito, donde fueron asegurados más de 80 mil productos apócrifos con un valor estimado de 15.3 millones de pesos. La acción forma parte de la estrategia nacional “Operación Limpieza”, enfocada en combatir la piratería, el contrabando y el comercio ilícito en el país.

El despliegue fue encabezado por 80 inspectores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y la Secretaría de Marina, quienes intervinieron bodegas y locales comerciales ubicados en la calle Aztecas.

¿Qué productos fueron asegurados en el operativo Tepito?

Durante la intervención, se decomisaron 80,973 artículos de origen asiático que imitaban marcas reconocidas como Adidas, Nike, Puma, Reebok, Under Armour, Charly, Jordan, Umbro, Pirma, New Balance, New Era, Champion y Fila, entre otras.

Las autoridades señalaron que estos productos eran comercializados de forma ilegal, afectando directamente a las empresas formales que cumplen con el pago de impuestos y generan empleos en México.

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Operativo forma parte de estrategia nacional contra piratería

Este aseguramiento se enmarca dentro de la estrategia “Operación Limpieza”, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum y coordinada por el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, con el objetivo de frenar la distribución de mercancía ilegal en el país.

El titular del IMPI, Santiago Nieto Castillo, explicó que este tipo de acciones derivan de procesos de investigación y del ejercicio de facultades de oficio, en colaboración con representantes legales de las marcas afectadas.

“Este operativo es el resultado de un proceso de investigación, que ejerce las facultades de oficio del IMPI, con el acompañamiento de varios despachos de los titulares de las marcas que hoy se están protegiendo; con el objetivo de retirar del mercado productos que afectan los derechos de las empresas que pagan impuestos y que dan trabajo a mexicanas y mexicanos”.

Refuerzan operativos rumbo al Mundial 2026

Nieto Castillo destacó que estas acciones se intensificarán de cara a la Copa Mundial de Fútbol 2026, con operativos permanentes en alrededores de estadios y zonas de Fan Fest, con el fin de proteger la propiedad intelectual y garantizar condiciones de competencia justa.

El funcionario también indicó que la piratería representa pérdidas superiores al 8% de los ingresos del sector textil durante el periodo 2024-2025.

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Resultados nacionales de operativos antipiratería

Desde 2024, con el primer operativo en Izazaga 89, se han realizado 21 acciones coordinadas en 11 entidades federativas, con un valor total de mercancía asegurada de 950.1 millones de pesos.

En Nuevo León se han realizado dos operativos de los cuales se decomisaron 1.5 millones de pesos en mercancía.

Llamado a consumir productos nacionales

Las autoridades hicieron un llamado a la población para adquirir productos Hechos en México, con el objetivo de fortalecer la economía nacional frente al contexto comercial actual.

Asimismo, informaron que se reforzarán los mecanismos de vigilancia e inspección para evitar la venta de productos ilegales, proteger a los consumidores y garantizar que los artículos en el mercado cumplan con estándares de calidad y legalidad.


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