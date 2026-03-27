Israel y EUA atacan dos complejos nucleares en Irán

Israel y Estados Unidos atacaron este viernes el complejo de agua de Jondab y el concentrado de uranio de Ardakan.

“La planta de Jondab (reactor de investigación de agua pesada) fue atacada por enemigos sionistas y estadounidenses”, denunció el vicegobernador político, de seguridad y social de la provincia de Markazi, Hasan Qamari, según reportó la agencia IRNA.

Autoridades locales aseguraron que “no se ha producido ninguna fuga radiactiva y que la población no debe preocuparse en absoluto”.

Qamari consideró que estos ataques reflejan “la desesperación” de los adversarios ante los avances científicos e industriales de la República Islámica y aseguró que no afectarán al desarrollo de las actividades nucleares e industriales de Irán.

La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) anunció que Estados Unidos e Israel han atacado su instalación de torta amarilla en la ciudad central de Ardakan, donde tampoco ha habido liberación de materiales radiactivos al exterior del complejo.

Esta planta de Ardakan es una instalación clave donde el mineral de uranio se transforma en torta amarilla o concentrado de uranio, un paso intermedio antes del enriquecimiento nuclear.

La planta nuclear de Natanz ya ha sido golpeada en dos ocasiones durante este conflicto, a lo que Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra la ciudad israelí de Dimona.

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