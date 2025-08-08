Impulsa México sector artesanal con la revitalización del Fonart

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes la revitalización del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) como parte de una política integral para impulsar la economía de miles de familias dedicadas a la producción artesanal, con especial atención a las mujeres.

Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, destacó que el objetivo es que FONART se convierta en el “mejor acompañante” del sector, ofreciendo capacitación, apoyo en producción y canales de comercialización confiables.

Actualmente, la actividad artesanal representa el 0.52% del PIB nacional, genera más de 441 mil empleos remunerados y cuenta con 24,519 tiendas registradas.

Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Guerrero concentran la mayor producción.

Ferias, tiendas y mercados digitales

En 2025, FONART opera nueve tiendas físicas, cuatro en Ciudad de México y cinco en destinos turísticos como Tulum, Tijuana o Chichén Itzá, además de canales digitales y puntos de venta en puertos y cruceros.

Cerca de 7,500 artesanos han sido beneficiados en los últimos meses con ferias, expoventas y programas de formación.

Proyecto “Territorios Artesanales”

La nueva estrategia abarcará 58 municipios para capacitar a 11,000 artesanas, mejorar el acceso a materias primas y fomentar la organización comunitaria.

Entre las zonas priorizadas están la región Amuzgo y la Mixteca Alta (Oaxaca y Guerrero), Zongolica (Veracruz), Purépecha (Michoacán) y comunidades indígenas de Sonora.

Agenda artesanal 2025

El calendario incluye concursos, premios y encuentros especializados:

14 de agosto: Premiación de Grandes Maestros Artesanos, CDMX

28-30 de agosto: Encuentro de Tintes Naturales, Morelos

12-14 de septiembre: Encuentro Nacional de Cerámica, Guanajuato

22-23 de octubre: Gran Premio Nacional de Arte Popular, CDMX

26-27 de noviembre: Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos, CDMX

Además, se realizarán eventos de arte textil, filigrana y encuentros de jóvenes artesanos en varias ciudades.

Certificación y exportación sin impuestos

Por otra parte, FONART impulsará la certificación de piezas con la etiqueta #GarantíaFONART y facilitará la exportación temporal sin impuestos para participar en ferias y exposiciones internacionales, abriendo así nuevos mercados para los creadores mexicanos.

