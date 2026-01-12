Invasión de predios en Altamira; denuncian despojo en El Repecho

Habitantes del Ejido El Repecho denunciaron un presunto despojo de terrenos atribuido a una empresa inmobiliaria originaria de Monterrey, situación que ha generado preocupación, temor y daños ambientales en esta zona rural del municipio de Altamira.

La afectada, Claudia Esmeralda Jacobo Morales, señaló que desde hace un par de semanas personas ajenas al ejido comenzaron a invadir un predio de más de 4 mil metros cuadrados, del cual asegura tener carta de posesión, documento que acredita la tenencia dentro del núcleo ejidal.

Los presuntos invasores llegaron “de manera paulatina y con engaños”, argumentando contar con escrituras y mostrando un certificado que calificó como apócrifo.

De acuerdo con su testimonio, los señalados se ostentan como propietarios mediante documentos expedidos por una notaría, pese a que el Ejido El Repecho no cuenta con liberación para escrituración, proceso que, afirmó, permanece detenido desde hace al menos dos años bajo la coordinación del ITAVU. "Aquí nadie tiene escrituras; todos contamos únicamente con carta de posesión".

La señora Claudia Jacobo Morales señaló directamente a Alfonso García Cantón, como representante de la inmobiliaria, precisando que el documento mostrado proviene de la Notaría Pública número 193, la cual dijo ha sido señalada previamente por presuntos problemas de fraude.

Además del intento de despojo, la denunciante lamentó la tala indiscriminada de árboles frutales dentro del predio, entre ellos ciruelos, tamarindos y otros de gran tamaño y antigüedad, lo que obligó a retirar animales de crianza como borregos y mascotas.

"Se ve triste el terreno; tuve que sacar mis animales y uno de los borreguitos murió".

Ante estos hechos, la afectada acudió a Desarrollo Urbano y al ITAVU, instancias que le recomendaron interponer la denuncia de inmediato ante la Fiscalía, como medida preventiva; las autoridades enviaron personal para detener la tala de árboles mientras se aclara la legalidad de los documentos presentados por la inmobiliaria

La denunciante advirtió que este no sería un caso aislado, ya que otros ejidatarios han enfrentado situaciones similares y, por miedo a amenazas e intimidaciones, han optado por no denunciar. "Dicen que son gente poderosa, que vienen de Monterrey, y la gente se asusta", expresó.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para frenar la invasión de predios ejidales, investigar el presunto fraude documental y sancionar la tala ilegal.

