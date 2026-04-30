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NASA alerta sobre hundimiento acelerado en CDMX

Estas mediciones aseguran que el Ángel de la Independencia a lo largo del Paseo de la Reforma es un indicador visible del hundimiento del terreno

  • 30
  • Abril
    2026

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) alertó sobre el hundimiento acelerado de hasta más de 2 centímetros registrado en la Ciudad de México.

En redes sociales, la cuenta oficial de NASA Earth afirmó que este hundimiento registró hasta más de dos centímetros por mes, desde octubre de 2025 hasta enero del presente año.

"El suelo bajo la Ciudad de México se está hundiendo lentamente, y ahora, el satélite NISAR puede rastrearlo desde el espacio.

Nuevos datos muestran partes de la ciudad (en azul) que se hundieron más de media pulgada (más de 2 cm) por mes desde octubre de 2025 hasta enero de 2026."

En el comunicado, se detalló que la Ciudad de México se edificó sobre un acuífero, el cual sufre un bombeo intensivo de agua subterránea; sumado al peso del desarrollo urbano, provoca este hundimiento.

"Un ingeniero documentó el problema por primera vez en 1925, y para las décadas de 1990 y 2000, algunas zonas del área metropolitana se hundían alrededor de 35 centímetros por año, dañando infraestructuras como el Metro, uno de los sistemas de transporte rápido más grandes de América."

Estas mediciones fueron captadas por la misión NISAR, la cual afirmó que el Ángel de la Independencia a lo largo del Paseo de la Reforma es un indicador visible del hundimiento del terreno. 

"El imponente monumento se alza a 36 metros de altura y se le han añadido 14 escalones a su base a medida que el terreno a su alrededor se hunde gradualmente."

“Ciudad de México es un punto crítico conocido en lo que respecta a hundimientos, e imágenes como esta son solo el comienzo para NISAR”.

El satélite NISAR es el primero en transportar dos instrumentos SAR en diferentes longitudes de onda y monitorea las superficies terrestres y heladas de la Tierra dos veces cada 12 días.

 


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