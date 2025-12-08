IMSS rompe récord histórico con 22.8 millones de empleos formales

México cerró noviembre con un nuevo récord en la generación de empleo formal, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el país alcanzó 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo, la cifra más alta documentada por el organismo.

El anuncio fue realizado por el director del IMSS, Zoé Robledo, durante la conferencia matutina de este lunes 8 de diciembre encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Es el registro más alto desde que se tiene registro en el IMSS”, afirmó Robledo al presentar las estadísticas laborales.

Crecen empleos y salarios en noviembre

Tan sólo en el mes de noviembre se generaron 48 mil 595 nuevos empleos, mientras que en los primeros once meses de 2025 la cifra acumulada ascendió a 599 mil puestos de trabajo formales, equivalente a una tasa anual de crecimiento del 2.7 por ciento.

Al comparar noviembre de 2025 con el mismo mes de 2024, el incremento es de más de 194 mil empleos, lo que representa una variación anual del 0.9 por ciento.

Otro dato relevante es el crecimiento del salario promedio de cotización, que llegó a $624.9 pesos diarios, un incremento del 7 por ciento en los últimos 12 meses.

“Con el aumento al salario mínimo, anunciado hace unos días por la presidenta, el salario base de cotizaciones va a seguir creciendo”, sostuvo Robledo.

Empleo permanente y participación laboral de mujeres suben

Cabe mencionar que del total de empleos registrados, 86.7 por ciento son permanentes, es decir, 19.8 millones de puestos, lo que constituye también un máximo histórico.

Robledo destacó además el avance en la participación femenina en el mercado laboral formal. El IMSS reportó 9 millones 229 mil empleos ocupados por mujeres, equivalente al 40.4 por ciento del total.

“En los últimos 12 meses se han creado 98 mil nuevos puestos sólo para mujeres”, detalló.

Sheinbaum celebra el impulso laboral

Por su parte, la titular del Poder Ejecutivo federal resaltó los resultados positivos en materia de empleo y la fortaleza económica reflejada en los datos del IMSS.

“Son 600 mil empleos, de los cuales 22 millones 837 mil 768 son empleos formales. Es un muy buen dato de nuestra economía”, celebró.

