Nuevo León

NL reconoce a 419 trabajadores de Salud con bono y estímulos

Nuevo León premió a 419 empleados de Salud con un bono de 15 mdp y nuevos estímulos por antigüedad, destacando su labor y compromiso

  08
  Diciembre
    2025

El gobierno estatal realizó el evento “Reconocimiento a la Lealtad, Premio a la Antigüedad 2025”, en el que fueron distinguidos 419 colaboradores de la Secretaría de Salud por sus años de servicio.

Durante la ceremonia, el gobernador de Nuevo León reconoció la trayectoria de las y los trabajadores, resaltando su entrega y compromiso con la atención a la ciudadanía, además de anunciar un bono de 15 millones pesos distribuidos para el personal.

“Tenemos en nuevo León 92 % de efectividad y cobertura (de salud). Ya quisiera América Latina que cada 9 de 10 de sus habitantes, tengan cobertura de salud, entonces, cuando me dice Alma, hay que darles un bono a los de salud, aunque no esté en ley, claro que se los vamos a dar, lo tienen merecido”, señaló el mandatario.

Asimismo, la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, destacó que los logros alcanzados por la dependencia han sido posibles gracias al esfuerzo del personal.

Además, explicó que los 15 millones de pesos, son aportaciones del estado y la federación.

“Somos prácticamente de los pocos estados que sigue dando este incentivo a los colaboradores, entonces, seguiremos manteniendo este esfuerzo y esta aportación hacia los trabajadores”

La entrega del bono económico varía según la antigüedad y va desde 30 mil pesos para quienes cumplen 20 años de servicio hasta 140 mil pesos para quienes alcanzaron los 55 años.

También se informó que se otorgarán más días de vacaciones y un apoyo adicional de 15 mil pesos para los trabajadores de base.


