Incauta Marina semisumergible con 4 toneladas de cocaína

Autoridades federales interceptaron un semisumergible con cuatro toneladas de cocaína frente a Manzanillo, Colima. Tres personas fueron detenidas

  • 19
  • Febrero
    2026

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que personal de la Secretaría de Marina interceptó un semisumergible que transportaba cerca de cuatro toneladas de cocaína frente a Manzanillo, Colima.

De acuerdo con el funcionario, en la embarcación se localizaron 179 bultos con la droga y se logró la detención de tres personas, quienes fueron trasladadas para su puesta a disposición de las autoridades.

Operativo coordinado en altamar

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que el aseguramiento ocurrió a más de 250 millas náuticas al sur-suroeste del puerto colimense, como parte de patrullajes permanentes de la Armada de México.

Para concretar la intercepción se desplegó una patrulla oceánica, aeronaves de ala fija y móvil, además de patrullas interceptoras que siguieron la ruta del semisumergible hasta lograr su captura.

Las autoridades subrayaron que la operación representa un impacto económico relevante para las redes del narcotráfico al evitar que millones de dosis lleguen al mercado ilegal.

Inteligencia internacional en el decomiso

El operativo contó con intercambio de información de organismos estadounidenses, entre ellos el Comando Norte de Estados Unidos y la Joint Interagency Task Force South, especializados en el combate al tráfico marítimo de drogas.

Según el balance oficial, en la última semana las acciones navales han permitido asegurar cerca de diez toneladas de cocaína en aguas del Pacífico mexicano.

Las tres personas capturadas recibieron lectura de sus derechos y serán presentadas ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica una vez que la embarcación y el cargamento arriben a puerto.


