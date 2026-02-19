Podcast
Nuevo León

Asegura Samuel García que meta es que 40% use transporte público

Durante el evento, el mandatario estatal subrayó que la eficiencia y la frecuencia del servicio son los pilares para recuperar la confianza del usuario

  • 19
  • Febrero
    2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó la entrega de 21 nuevas unidades destinadas a reforzar el sistema de rutas de camiones verdes.

Durante el evento, el mandatario estatal subrayó que la eficiencia y la frecuencia del servicio son los pilares para recuperar la confianza del usuario.

Recordó que, al inicio de su administración, el panorama del transporte era crítico, con apenas 1,500 unidades en circulación y un uso por parte de la población de solo el 18%.

1.- IMG_7278.JPG

“Cuando llegamos al gobierno solamente lo usaba el 18 por ciento, ahorita ya vamos en 36, más o menos y queremos llegar a 40. Si logramos que la mitad de la población confíe y use el transporte público, ahora sí será un éxito total el sistema de transporte de Nuevo León”, indicó el gobernador.

En el evento agradeció la paciencia de la ciudadanía y destacó que el ritmo de incorporación de unidades no se ha detenido en los últimos dos años, con entregas semanales de entre 25 y 50 camiones. Además, aseguró que este año el servicio dará un salto cualitativo gracias a la integración tecnológica.

“Hoy, como cada semana, estamos entregando de 25 a 30 camiones. Ya tenemos como 2 años, que cada semana 30 camiones nuevos, 50 camiones nuevos, 25, y por eso le hemos dado ya la vuelta a un servicio que estaba reprobado, a un servicio que tenía mil 500 camiones, ya tiene 4 mil”, aseguró García.

“Por eso ya la gente nos dice que va mejorando; no es la panacea, pero vamos mejorando y yo no tengo duda de que este año vamos a tener un gran servicio ya con la tecnología integrada”, agregó.

Por su parte, Abraham Vargas, director de Metrorrey y del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), señaló que la necesidad de añadir autobuses a rutas ya inauguradas es una señal positiva del aumento en la demanda..

IMG_7295.JPG

“Seguimos trabajando en la reestructura, vamos avanzando con un plan firme, robusto, y el que nos veamos en esta necesidad de incorporar autobuses a rutas ya inauguradas anteriormente es un síntoma positivo de que cada vez estamos recuperando los usuarios que había perdido el servicio público de transporte. Seguiremos con estos eventos de entrega de autobuses, ya sea para continuar con la reestructura o para mejorar de manera continua las rutas ya implementadas”, expresó Vargas.


