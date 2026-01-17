Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Gs_T0_T2bw_A_Ah_IKO_482f3a4082
Nacional

INE busca facilitar trámite de la credencial para votar

El INE perfila ampliar los documentos válidos para obtener la credencial de elector, especialmente para jóvenes que la solicitan por primera vez

  • 17
  • Enero
    2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) perfila flexibilizar los requisitos para obtener la credencial para votar con fotografía, principal medio de identificación de los mexicanos dentro y fuera del país.

La medida busca ampliar las opciones de documentos aceptados, en especial para quienes tramitarán la credencial por primera vez al cumplir 18 años.

Nuevas identificaciones válidas

Durante la sesión de la Comisión Nacional de Vigilancia se acordó incorporar la “tira de materias con fotografía”, emitida por instituciones educativas con reconocimiento oficial y con vigencia limitada al periodo escolar señalado.

También se incluirá la cédula de identificación del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México, con una vigencia máxima de 10 años.

Además, se precisó que el pasaporte deberá haber sido expedido cuando la persona tuviera al menos 12 años.

Más opciones de comprobantes de domicilio

Entre los documentos propuestos se encuentran el acuse de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con vigencia de tres meses, la constancia de situación fiscal del SAT y el contrato de compraventa de inmueble.

INE.JPG

Facilidades para mexicanos en el extranjero

En el exterior, los connacionales podrán presentar incluso pasaportes vencidos y matrículas consulares con antigüedad no mayor a 10 años, entre otras alternativas.

Enfoque en jóvenes

Representantes de los partidos señalaron que el objetivo es facilitar el acceso al trámite, principalmente para las personas más jóvenes.

“No sería correcto que desde ahora coloquemos una limitante”, expresó Adalid Martínez, representante del Partido del Trabajo ante el INE.

Las comisiones del instituto continúan sus trabajos para 2026 conforme a la normativa vigente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

reforma_electoral_sheinbaum_2e42e2c187
Sheinbaum perfila reforma electoral y descarta afectar al INE
nl_ine_2125ad26bf
INE de NL da de baja 147,000 credenciales 2025
ley_esposa_sheinbaum_0bf3a38576
México ve innecesaria una nueva ley para paridad política
publicidad

Últimas Noticias

escena_cristina_saralegui_julio_iglesias_927ec6a4b5
Cristina Saralegui respalda a Julio Iglesias tras acusaciones
deportes_jorge_sanchez_0271fe3fe2
Está Jorge Sánchez en la mira del PAOK para volver a Europa
EH_FOTO_VERTICAL_24ae809d69
Miguel Flores reconoce a Fuerza Civil por su desempeño nacional
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
EH_DOS_FOTOS_2026_01_17_T093925_741_a94894a5ee
Bruno Mars debuta en Roblox con concierto virtual
EH_FOTO_VERTICAL_4_e9a75d52a6
Regiomontanos son ayudados bajo el programa "Maneja Seguro"
publicidad
×