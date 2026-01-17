INE busca facilitar trámite de la credencial para votar

El Instituto Nacional Electoral (INE) perfila flexibilizar los requisitos para obtener la credencial para votar con fotografía, principal medio de identificación de los mexicanos dentro y fuera del país.

La medida busca ampliar las opciones de documentos aceptados, en especial para quienes tramitarán la credencial por primera vez al cumplir 18 años.

Nuevas identificaciones válidas

Durante la sesión de la Comisión Nacional de Vigilancia se acordó incorporar la “tira de materias con fotografía”, emitida por instituciones educativas con reconocimiento oficial y con vigencia limitada al periodo escolar señalado.

También se incluirá la cédula de identificación del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México, con una vigencia máxima de 10 años.

Además, se precisó que el pasaporte deberá haber sido expedido cuando la persona tuviera al menos 12 años.

Más opciones de comprobantes de domicilio

Entre los documentos propuestos se encuentran el acuse de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con vigencia de tres meses, la constancia de situación fiscal del SAT y el contrato de compraventa de inmueble.

Facilidades para mexicanos en el extranjero

En el exterior, los connacionales podrán presentar incluso pasaportes vencidos y matrículas consulares con antigüedad no mayor a 10 años, entre otras alternativas.

Enfoque en jóvenes

Representantes de los partidos señalaron que el objetivo es facilitar el acceso al trámite, principalmente para las personas más jóvenes.

“No sería correcto que desde ahora coloquemos una limitante”, expresó Adalid Martínez, representante del Partido del Trabajo ante el INE.

Las comisiones del instituto continúan sus trabajos para 2026 conforme a la normativa vigente.

