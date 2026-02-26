Sheinbaum 'sacude' reglas electorales con reforma

La iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum abrió un nuevo frente de debate entre especialistas y actores políticos, al plantear cambios en la forma de elegir a los legisladores de representación proporcional sin eliminar las 200 curules plurinominales en la Cámara de Diputados.

La propuesta mantiene el principio de representación proporcional, pero modifica su mecanismo de asignación.

De los 200 escaños, 100 se otorgarían a los llamados “mejores perdedores” —segundos lugares en las contiendas— y los otros 100 surgirían de una “lista abierta no bloqueada”, integrada por los partidos, donde el ciudadano deberá votar de manera directa por un hombre y una mujer.

Analistas consultados coinciden en que el planteamiento obliga a los aspirantes a realizar campaña y buscar el respaldo ciudadano, reduciendo la asignación directa por acuerdos partidistas.

Sin embargo, también advierten posibles efectos secundarios en la competencia electoral.

Uno de los puntos que genera preocupación es la eventual reducción de recursos al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que —señalan— podría impactar la organización de los comicios y el equilibrio del sistema democrático.

En el caso del Senado, la reforma plantea un esquema basado en mayoría y primera minoría, similar al que opera desde hace décadas en Nuevo León. No obstante, especialistas advierten que este mecanismo podría abrir espacio a estrategias partidistas para inducir el voto en favor de determinadas candidaturas.

El politólogo Óscar Tamez consideró que la reforma fortalecería el vínculo entre representantes y ciudadanía, al obligar a los aspirantes a salir a la calle y competir por el respaldo directo. A su juicio, el nuevo modelo reduciría la llegada de perfiles que, aunque sólidos en técnica legislativa, carecen de estructura electoral propia.

En contraste, la analista Lourdes López advirtió que el esquema de listas abiertas podría prestarse a prácticas de inducción del voto, como —afirma— ocurrió en elecciones judiciales recientes, lo que pondría en duda la equidad en la contienda.

Actualmente, la Cámara de Diputados se integra por 500 legisladores: 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Morena cuenta con 77 diputados plurinominales; el PAN, 39; Movimiento Ciudadano, 27; y el PRI, 26.

Especialistas coinciden en que, de aprobarse, los cambios no entrarían en vigor sino hasta 2030. No obstante, anticipan que los partidos con menor votación nacional —como PRI, PT y Partido Verde— podrían enfrentar mayores dificultades para conservar espacios, mientras que las fuerzas con mayor incidencia electoral tendrían margen para capitalizar el nuevo esquema.

El debate apenas comienza y, aunque hay coincidencias en la necesidad de revisar el modelo actual, los expertos insisten en que la iniciativa debe analizarse “con lupa” antes de su eventual aprobación.

