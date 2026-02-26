Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nacional_casillas_elecciones_judiciales_0f3a29d7d8
Nacional

Sheinbaum 'sacude' reglas electorales con reforma

Analistas ven avances en fiscalización y mayor competencia en calle, pero alertan posibles ventajas para fuerzas mayoritarias

  • 26
  • Febrero
    2026

La iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum abrió un nuevo frente de debate entre especialistas y actores políticos, al plantear cambios en la forma de elegir a los legisladores de representación proporcional sin eliminar las 200 curules plurinominales en la Cámara de Diputados.

La propuesta mantiene el principio de representación proporcional, pero modifica su mecanismo de asignación. 

De los 200 escaños, 100 se otorgarían a los llamados “mejores perdedores” —segundos lugares en las contiendas— y los otros 100 surgirían de una “lista abierta no bloqueada”, integrada por los partidos, donde el ciudadano deberá votar de manera directa por un hombre y una mujer.

Analistas consultados coinciden en que el planteamiento obliga a los aspirantes a realizar campaña y buscar el respaldo ciudadano, reduciendo la asignación directa por acuerdos partidistas. 

Sin embargo, también advierten posibles efectos secundarios en la competencia electoral.

Uno de los puntos que genera preocupación es la eventual reducción de recursos al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que —señalan— podría impactar la organización de los comicios y el equilibrio del sistema democrático.

WhatsApp Image 2026-02-26 at 1.03.09 AM.jpeg

En el caso del Senado, la reforma plantea un esquema basado en mayoría y primera minoría, similar al que opera desde hace décadas en Nuevo León. No obstante, especialistas advierten que este mecanismo podría abrir espacio a estrategias partidistas para inducir el voto en favor de determinadas candidaturas.

El politólogo Óscar Tamez consideró que la reforma fortalecería el vínculo entre representantes y ciudadanía, al obligar a los aspirantes a salir a la calle y competir por el respaldo directo. A su juicio, el nuevo modelo reduciría la llegada de perfiles que, aunque sólidos en técnica legislativa, carecen de estructura electoral propia.

En contraste, la analista Lourdes López advirtió que el esquema de listas abiertas podría prestarse a prácticas de inducción del voto, como —afirma— ocurrió en elecciones judiciales recientes, lo que pondría en duda la equidad en la contienda.

WhatsApp Image 2026-02-26 at 1.03.08 AM.jpeg

Actualmente, la Cámara de Diputados se integra por 500 legisladores: 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Morena cuenta con 77 diputados plurinominales; el PAN, 39; Movimiento Ciudadano, 27; y el PRI, 26.

Especialistas coinciden en que, de aprobarse, los cambios no entrarían en vigor sino hasta 2030. No obstante, anticipan que los partidos con menor votación nacional —como PRI, PT y Partido Verde— podrían enfrentar mayores dificultades para conservar espacios, mientras que las fuerzas con mayor incidencia electoral tendrían margen para capitalizar el nuevo esquema.

El debate apenas comienza y, aunque hay coincidencias en la necesidad de revisar el modelo actual, los expertos insisten en que la iniciativa debe analizarse “con lupa” antes de su eventual aprobación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

iec_d7ab6255d8
Libra proceso de Coahuila 'tijera' de reforma electoral
nl_diputados_3_06ee4877e1
Reforma electoral preocupa a PRI, PAN y MC; Morena la celebra
voto_31c291e349
Reforma electoral arrincona a partidos minorías en el Congreso
publicidad

Últimas Noticias

consejo_combate_incendio_b23f640260
Refuerza NL coordinación con Coahuila ante temporada de incendios
jesus_elizondo_registro_propiedad_1010e3865e
Buscan fomentar cultura del registro de propiedad industrial
preparate_semana_calurosa_y_con_posibilidad_de_tolvaneras_en_nl_3c28f0a56f
Advierten por polvo y tolvaneras en la metrópoli regia
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
publicidad
×