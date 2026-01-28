Inicia proceso para indemnizar a víctimas del Tren Interoceánico

El Gobierno federal informó que ya comenzó el proceso de reparación integral para las personas afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, aseguró que la atención se centrará en la salud, la recuperación y el acompañamiento legal.

“La prioridad siempre han sido las personas, su salud, su recuperación y el acompañamiento sensible y personal”, afirmó.

En esta semana, autoridades federales iniciaron llamadas directas a víctimas y familiares para asignarles citas y poner en marcha los trámites correspondientes.

Aceptan mecanismo de reparación propuesto por la FGR

Medina Padilla confirmó que el Corredor Interoceánico aceptó la reparación recomendada por la Fiscalía General de la República, lo que permitirá avanzar en soluciones jurídicas alternas.

“Las personas afectadas podrán optar o aceptar las salidas alternativas de los mecanismos de solución de controversias que pondrá a su disposición la FGR”, señaló.

El subsecretario añadió que la decisión final recaerá en cada una de las víctimas, quienes podrán evaluar las propuestas de reparación que se presenten en las mesas de trabajo.

Mesa interinstitucional y apoyo legal

A partir del lunes 2 de febrero, las personas afectadas serán atendidas por un grupo interinstitucional integrado por asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, personal de la FGR, especialistas en mecanismos alternativos y representantes de la Secretaría de Gobernación.

“Las personas podrán decidir si aceptan esta mesa de trabajo y la reparación integral”, recalcó Medina Padilla.

También se les presentará una propuesta de la aseguradora como parte del esquema de solución para cada caso.

Atención en comunidades y sin trámites largos

El funcionario subrayó que las citas se realizarán en las propias comunidades de las víctimas para evitar traslados a la Ciudad de México y eliminar procesos burocráticos.

“La atención va a ser en sus comunidades, no tendrán que desplazarse ni hacer trayectos largos; eliminaremos trámites innecesarios”, aseguró.

Añadió que, por instrucción presidencial, los procedimientos se agilizarán para reducir tiempos que normalmente superan seis meses.

Más de 200 personas serán atendidas

Las autoridades prevén citar a 225 personas que viajaban en el tren el día del incidente. Los montos de reparación, explicó Padilla, serán diferenciados según la afectación sufrida en bienes y salud.

“El Gobierno de México estará presente todos los días en Oaxaca y Veracruz hasta que cada persona y cada familia reciba la atención que necesita”, concluyó.

Comentarios