Gobierno buscará una nueva llamada con Donald Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno buscará el momento adecuado para sostener una nueva conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de los recientes intercambios de comentarios entre ambos gobiernos y el inicio de mesas de diálogo sobre temas económicos y de seguridad.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que las conversaciones entre equipos de ambos países ya comenzaron y que el contacto directo entre los presidentes podría darse próximamente.

“Hoy se reúnen los equipos, también en materia de seguridad va a haber algunas reuniones. Entonces ya vamos a buscar el mejor momento para la llamada”, declaró.

Relación bilateral marcada por cooperación y diferencias

Sheinbaum reconoció que en la relación entre México y Estados Unidos existen momentos de coincidencia, pero también desacuerdos, especialmente cuando se abordan temas relacionados con la soberanía nacional.

“Hay momentos de desacuerdos. Cuando sobre todo se habla de nuestra soberanía, nosotros tenemos que responder”, sostuvo.

No obstante, subrayó que el objetivo de su administración es mantener una relación estable y de cooperación con el gobierno estadounidense.

“Buscamos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y la tenemos en seguridad y en comercio”, añadió.

Principios que guían la relación con Estados Unidos

Además, explicó que el diálogo entre ambos países se mantiene bajo una serie de principios que han guiado históricamente la relación bilateral.

Entre ellos mencionó el respeto a la soberanía, la confianza mutua y la cooperación entre ambas naciones.

“Respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación; esos son los principios que marcan nuestra relación”, afirmó.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal explicó que el diálogo entre ambos países se mantiene bajo una serie de principios que han guiado históricamente la relación bilateral.

Entre ellos mencionó el respeto a la soberanía, la confianza mutua y la cooperación entre ambas naciones.

“Respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación; esos son los principios que marcan nuestra relación”, afirmó.

Comentarios