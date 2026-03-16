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Nacional

Asegura Presidencia transparencia en colecta para Cuba

Claudia Sheinbaum respaldó el llamado del expresidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar al pueblo de Cuba mediante una colecta ciudadana

  • 16
  • Marzo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el llamado del expresidente Andrés Manuel López Obrador para que los mexicanos participen en una colecta solidaria destinada a apoyar al pueblo de Cuba.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la iniciativa no fue organizada por el gobierno, sino por ciudadanos y personalidades públicas que decidieron abrir una cuenta bancaria para reunir recursos.

“Fue iniciativa de ciudadanos que hicieron esta solicitud y abrieron esta cuenta para apoyar al pueblo cubano”, explicó.

Lee la nota completa: AMLO llama a mexicanos a apoyar a Cuba con colecta solidaria

Sheinbaum defiende solidaridad con Cuba

La mandataria sostuvo que la convocatoria se trata de un gesto de solidaridad hacia el pueblo cubano ante las condiciones que atraviesa el país.

“Es un llamado solidario al pueblo de Cuba, porque está sufriendo y es un sufrimiento que no tiene que ver con ellos”, afirmó.

Sheinbaum también señaló que las aportaciones se realizarán bajo los mecanismos financieros habituales, por lo que los movimientos de la cuenta estarán sujetos a regulación bancaria.

“Todas las cuentas de banco tienen que tener una reglamentación, todo es fiscalizado”, aclaró.

AMLO promueve la iniciativa desde su retiro

El expresidente López Obrador difundió el fin de semana un mensaje en redes sociales donde invitó a los ciudadanos a realizar aportaciones voluntarias.

En su publicación, el exmandatario recordó la histórica solidaridad de México con Cuba y llamó a contribuir para adquirir alimentos, medicinas, plantas eléctricas y combustible destinados a la isla.

“Cada quien aporte lo que pueda”, expresó el exmandatario al promover la colecta.


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