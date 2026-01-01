Podcast
Nacional

Suman 14 fallecidos por descarrilamiento de Tren Interoceánico

Autoridades federales informaron que una de las personas afectadas, perdió la vida luego de varios días de estar hospitalizada

  • 01
  • Enero
    2026

Aumentó a 14 las personas fallecidas por el descarrilamiento del Tren Interocéanico registrado el pasado 28 de diciembre en el estado de Oaxaca.

fgr avanza en investigacion de tren interoceanico.jpg

De acuerdo con la Secretaría de Marina, la decimocuarta víctima corresponde a una mujer adulta mayor, quien se encontraba internada tras el accidente ocurrido en el Corredor Interoceánico.

¿De qué falleció la víctima número 14?

A través de redes sociales, el IMSS Bienestar informó que el deceso de Hilda Alcantará, de 73 años se registró alrededor de las 10:35 de este jueves. 

La paciente se encontraba en estado grave causado por politraumatismo severo, incluida fracturas en fémur, tibia y peroné, así como fracturas costales.

A pesar de sobrevivir a la cirugía, la víctima perdió la vida por una tromboembolia pulmonar

Por estos hechos, la dependencia de salud envío sus condolencias a los familiares, además de comprometerse con brindar el acompañamiento pertienente.

Mediante un comunicado, la Comisión Ejectiva de Atención a Víctimas también lamentó el fallecimiento de Hilda Alcantará.

Sobreviviente narra accidente del Tren Interoceánico

Uno de los pasajeros que logró sobrevivir al siniestro, relató los momentos de terror que vivieron en el Istmo de Tehuantepec, a la altura del municipio de Nizantla.

descarrilamiento-tren-oaxaca.jpg

De acuerdo con su testimonio, tres vagones se salieron de las vías, mientras que uno de ellos cayeron hasta el fondo de un barranco.

“Muchísima gente está allá tirada… estamos tratando de sacar gente”, añadió, mientras se escuchaban labores improvisadas de auxilio.

Señaló que su familia viajaba en el último vagón, por lo que solo sufrieron golpes menores, aunque aseguró que las personas que iban en los primeros vagones resultaron con lesiones de mayor gravedad.


