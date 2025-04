Inician programa 'Vivienda para el Bienestar' en Quintana Roo

"Lo que estamos construyendo es un Estado de Bienestar, que el pueblo de México tenga acceso a lo mínimo indispensable, a partir del salario que tiene, con justicia. Que no importa si ganas el salario mínimo, tu hijo, tu hija pueda estudiar en una buena universidad. Que no importa si ganas el salario mínimo, puedas tener una vivienda para tu familia. Que no importa si incluso estás en la economía no formal puedas tener acceso a todo lo necesario”, aseguró la mandataria federal.