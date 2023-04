Invalida Corte traspaso de Guardia Nacional a Sedena

La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el proyecto de ley propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador que contempla el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional.

Los magistrados argumentaron que dicho envío del cuerpo de seguridad nacional a la Sedena viola el artículo 21 constitucional, además de que cambia el carácter civil que deben poseer las instituciones de seguridad pública.

Fue con los votos en contra de los ministros, Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa y Arturo Zaldívar que la propuesta fue desechada; cabe mencionar que el mandatario federal señaló que la iniciativa no debería declararse como inconstitucional.

“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Las iniciativas, los trabajos preparatorios, los dictámenes de comisión, la discusión del Poder Reformador de 2019 no me dejan a lugar a duda que en la interpretación de estos textos, su vocación es absolutamente clara, discutible, desde su comienzo hasta su conclusión de manera que lectura no me permite llegar a que se trata de gustos, sino que es el orden jurídico mismo”, señaló Alberto Pérez Dayán, ministro de la Corte.