Fallece Marco Antonio Bernal, político tamaulipeco

El exlegislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex comisionado para la Paz en Chiapas, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, falleció este 28 de diciembre de 2025 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Tenía 72 años de edad.

Bernal fue una figura relevante de la política mexicana, particularmente por su papel en la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, suscritos en febrero de 1996 entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Una muy triste noticia. Descanse en paz mi querido amigo Marco Antonio Bernal Gutiérrez. Su sabiduría y talento político fueron escenciales para gobernar con orden y resolver conflictos en la negociación que reconoce las diferencias. Lo vamos a extrañar. Mi más sentido pésame a… — Manlio F. Beltrones (@MFBeltrones) December 28, 2025

Trayectoria política y legislativa

Nacido el 30 de noviembre de 1953 en Matamoros, Tamaulipas, Marco Bernal desarrolló una amplia carrera en el ámbito legislativo y en el gobierno federal.

Fue senador durante la LVII Legislatura y diputado federal en las LX y LXII Legislaturas.

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, se desempeñó como comisionado para la Paz en Chiapas entre 1995 y 1997, encabezando las negociaciones con el EZLN en uno de los procesos políticos más relevantes del país en materia de derechos indígenas.

Bernal Gutiérrez fue cercano a Luis Donaldo Colosio, quien lo nombró presidente del entonces Instituto Nacional de Desarrollo Social cuando asumió la Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Posteriormente, fue subcoordinador de prospectiva en la campaña presidencial de Colosio en 1994.

También ocupó cargos clave dentro del PRI, como secretario de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y presidente de la Fundación Colosio entre 2010 y 2012.

Aspiraciones al gobierno de Tamaulipas

En 1998 participó en el primer proceso interno del PRI para la candidatura al gobierno de Tamaulipas, contienda que finalmente favoreció a Tomás Yarrington Ruvalcaba. Aunque Bernal impugnó el resultado, su inconformidad no prosperó.

Volvió a buscar la candidatura en 2016, pero el partido se decantó por Baltazar Hinojosa.

En los años recientes, ya alejado de la política activa, Marco Antonio Bernal se dedicó al cultivo y exportación de limón, principalmente hacia Estados Unidos.

Fue cremado este domingo en Ciudad Victoria y este lunes se le rendirá un homenaje en su natal Matamoros. Estuvo casado con la exdiputada federal y exdirectora de la Lotería Nacional, María Esther Scherman Leaño.

