Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_28_T103824_568_da4ee4aead
Tamaulipas

Fallece Marco Antonio Bernal, político tamaulipeco

Murió a los 72 años Marco Antonio Bernal Gutiérrez, exsenador priísta y figura clave en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar

  • 28
  • Diciembre
    2025

El exlegislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex comisionado para la Paz en Chiapas, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, falleció este 28 de diciembre de 2025 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Tenía 72 años de edad.

Bernal fue una figura relevante de la política mexicana, particularmente por su papel en la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, suscritos en febrero de 1996 entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Trayectoria política y legislativa

Nacido el 30 de noviembre de 1953 en Matamoros, Tamaulipas, Marco Bernal desarrolló una amplia carrera en el ámbito legislativo y en el gobierno federal.

Fue senador durante la LVII Legislatura y diputado federal en las LX y LXII Legislaturas.

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, se desempeñó como comisionado para la Paz en Chiapas entre 1995 y 1997, encabezando las negociaciones con el EZLN en uno de los procesos políticos más relevantes del país en materia de derechos indígenas.

EH UNA FOTO - 2025-12-28T103840.696.jpg

Bernal Gutiérrez fue cercano a Luis Donaldo Colosio, quien lo nombró presidente del entonces Instituto Nacional de Desarrollo Social cuando asumió la Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Posteriormente, fue subcoordinador de prospectiva en la campaña presidencial de Colosio en 1994.

También ocupó cargos clave dentro del PRI, como secretario de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y presidente de la Fundación Colosio entre 2010 y 2012.

Aspiraciones al gobierno de Tamaulipas

En 1998 participó en el primer proceso interno del PRI para la candidatura al gobierno de Tamaulipas, contienda que finalmente favoreció a Tomás Yarrington Ruvalcaba. Aunque Bernal impugnó el resultado, su inconformidad no prosperó.

Volvió a buscar la candidatura en 2016, pero el partido se decantó por Baltazar Hinojosa.

En los años recientes, ya alejado de la política activa, Marco Antonio Bernal se dedicó al cultivo y exportación de limón, principalmente hacia Estados Unidos.

Fue cremado este domingo en Ciudad Victoria y este lunes se le rendirá un homenaje en su natal Matamoros. Estuvo casado con la exdiputada federal y exdirectora de la Lotería Nacional, María Esther Scherman Leaño.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

fd666a49_9461_4106_915f_acb732e67684_22e9b97ed4
Frente frío 25 provoca apagones y daños eléctricos en Reynosa
df1c6f5c_0d8a_4264_9833_bd7bf4c7e9f2_17b5e5ac38
Payasos impulsan convivencia familiar con futbol en Reynosa
4bb2c501_285f_4d8f_9512_cfee1eef6a5c_0c2b6a2735
Basura se acumula en plazas de Reynosa tras vacaciones
publicidad

Últimas Noticias

Fallece_el_hombre_mas_obeso_del_mundo_a_los_41_anos_era_mexicano_0beb751d3b
Fallece el hombre más obeso del mundo a los 41 años; era mexicano
fd666a49_9461_4106_915f_acb732e67684_22e9b97ed4
Frente frío 25 provoca apagones y daños eléctricos en Reynosa
df1c6f5c_0d8a_4264_9833_bd7bf4c7e9f2_17b5e5ac38
Payasos impulsan convivencia familiar con futbol en Reynosa
publicidad

Más Vistas

G9_L_Pum_Xo_AA_6cy_H_c7854e1dc8
Choque de autobús y tráiler en Tamaulipas deja dos muertos
G9_Hd_i_KWMA_Ab7dc_3d329155d0
José Urquidy refuerza a Leones del Escogido en LIDOM
drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
publicidad
×