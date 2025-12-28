Vinculan a proceso a custodios por traslado de 37 mdp en Edomex

Dos custodios de una empresa de traslado de valores fueron vinculados a proceso por un Juez de Control del Estado de México, luego de que no acreditaran la procedencia legal de más de 37 millones de pesos en efectivo que transportaban en una camioneta blindada.

Detención en Naucalpan

Los hechos ocurrieron cuando agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, detectaron una camioneta Dodge Durango blindada que circulaba sobre la avenida Lomas Verdes, en el municipio de Naucalpan.

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados observaron a dos hombres manipulando objetos en el interior del vehículo y, al notar la presencia policial, los arrojaron al asiento trasero de manera sospechosa.

Al solicitarles que detuvieran su marcha para una inspección, los tripulantes se negaron en dos ocasiones.

A simple vista, los agentes observaron dos armas de fuego, una de ellas sin el permiso correspondiente, así como paquetes de dinero en efectivo.

Con apoyo de una grúa, la unidad fue trasladada al Ministerio Público, donde, en presencia de su representante legal, se realizó la revisión formal.

En el interior se aseguraron dos armas cortas, cuatro cargadores, cartuchos útiles y un total de 37 millones de pesos en efectivo, sin documentación que acreditara su legal procedencia.

Audiencia y vinculación a proceso

Tras una audiencia de más de siete horas en el Centro de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias del penal de Barrientos, en Tlalnepantla, el juez vinculó a proceso a Iván “N”, de 37 años, y José Eusebio “N”, de 53 años, empleados de la empresa Águila Bicéfala Transportes.

Ambos fueron imputados por los delitos de resistencia a la autoridad y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de traslado de efectivo.

Postura de la defensa

La defensa legal aseguró que la detención se originó por una supuesta infracción de tránsito, al argumentar las autoridades que los custodios excedían el límite de velocidad. No obstante, el abogado José Luis Sánchez afirmó que las cámaras del vehículo registraban una velocidad de apenas 40 kilómetros por hora.

Asimismo, señaló que durante la audiencia se presentaron pruebas que acreditaban la legalidad del dinero y que no existió resistencia a la autoridad, por lo que anunció que interpondrán un recurso de apelación y acudirán a instancias de derechos humanos.

Permanecerán en prisión

Como parte de la resolución judicial, ambos custodios permanecerán recluidos en el penal de Barrientos mientras continúan las investigaciones. Iván “N” padece leucemia, mientras que José Eusebio “N” es exmilitar retirado.

El caso seguirá su curso legal en tanto se determina la responsabilidad o inocencia de los imputados.

