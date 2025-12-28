Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_28_T100609_975_7a61b811a5
Nacional

Vinculan a proceso a custodios por traslado de 37 mdp en Edomex

Dos custodios fueron vinculados a proceso al no acreditar el origen legal de más de 37 millones de pesos que trasladaban en Naucalpan

  • 28
  • Diciembre
    2025

Dos custodios de una empresa de traslado de valores fueron vinculados a proceso por un Juez de Control del Estado de México, luego de que no acreditaran la procedencia legal de más de 37 millones de pesos en efectivo que transportaban en una camioneta blindada.

Detención en Naucalpan

Los hechos ocurrieron cuando agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, detectaron una camioneta Dodge Durango blindada que circulaba sobre la avenida Lomas Verdes, en el municipio de Naucalpan.

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados observaron a dos hombres manipulando objetos en el interior del vehículo y, al notar la presencia policial, los arrojaron al asiento trasero de manera sospechosa.

Al solicitarles que detuvieran su marcha para una inspección, los tripulantes se negaron en dos ocasiones.

A simple vista, los agentes observaron dos armas de fuego, una de ellas sin el permiso correspondiente, así como paquetes de dinero en efectivo.

Con apoyo de una grúa, la unidad fue trasladada al Ministerio Público, donde, en presencia de su representante legal, se realizó la revisión formal.

En el interior se aseguraron dos armas cortas, cuatro cargadores, cartuchos útiles y un total de 37 millones de pesos en efectivo, sin documentación que acreditara su legal procedencia.

Audiencia y vinculación a proceso

Tras una audiencia de más de siete horas en el Centro de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias del penal de Barrientos, en Tlalnepantla, el juez vinculó a proceso a Iván “N”, de 37 años, y José Eusebio “N”, de 53 años, empleados de la empresa Águila Bicéfala Transportes.

Ambos fueron imputados por los delitos de resistencia a la autoridad y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de traslado de efectivo.

Postura de la defensa

La defensa legal aseguró que la detención se originó por una supuesta infracción de tránsito, al argumentar las autoridades que los custodios excedían el límite de velocidad. No obstante, el abogado José Luis Sánchez afirmó que las cámaras del vehículo registraban una velocidad de apenas 40 kilómetros por hora.

Asimismo, señaló que durante la audiencia se presentaron pruebas que acreditaban la legalidad del dinero y que no existió resistencia a la autoridad, por lo que anunció que interpondrán un recurso de apelación y acudirán a instancias de derechos humanos.

Permanecerán en prisión

Como parte de la resolución judicial, ambos custodios permanecerán recluidos en el penal de Barrientos mientras continúan las investigaciones. Iván “N” padece leucemia, mientras que José Eusebio “N” es exmilitar retirado.

El caso seguirá su curso legal en tanto se determina la responsabilidad o inocencia de los imputados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Anthony_Joshua_resulta_lesionado_tras_grave_accidente_en_Nigeria_mp4_5b952ea0de
Anthony Joshua resulta lesionado tras grave accidente en Nigeria
EH_UNA_FOTO_2025_12_29_T090342_178_4a9d8b61cb
Detienen en Tabasco a 'Luki', líder criminal en Macuspana
Whats_App_Image_2025_12_29_at_12_27_28_AM_ae1ac76145
'Exministerio Público vendía justicia', denuncian abogados
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_29_at_10_02_17_PM_7c585805e3
Habilita Monterrey albergue temporal por bajas temperaturas
AP_25364078008749_66e9c2cf37
Jokic se lesiona la rodilla izquierda y sale cojeando ante Miami
inter_ataque_puerto_yemen_8954a7f748
Arabia Saudí ataca puerto de Yemen por supuesto embarque de armas
publicidad

Más Vistas

drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
G9_Rzq8_W_Wg_A_Aqw_UB_aa5db7ab90
Al menos 20 heridos en descarrilamiento del Tren en Oaxaca
publicidad
×