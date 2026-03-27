Investiga Segob 725 cuentas por desapariciones en redes sociales

Durante la conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que actualmente 725 perfiles permanecen en seguimiento por parte del Gabinete de Seguridad.

“Entre octubre de 2024 y marzo de 2026 se han dado de baja 547 cuentas… y 725 siguen en seguimiento”, explicó.

Cuentas eliminadas y estructura delictiva

Como parte de los operativos, autoridades han logrado dar de baja 547 cuentas que eran utilizadas por grupos criminales para contactar principalmente a jóvenes.

Estas plataformas digitales se han convertido en una herramienta clave para enganchar víctimas, ya sea mediante ofertas falsas, promesas laborales o relaciones personales.

Además, las investigaciones han permitido identificar a más de 200 personas presuntamente involucradas en estos esquemas.

Rodríguez subrayó que la estrategia también contempla campañas preventivas, enfocadas especialmente en sectores vulnerables como niñas, niños y adolescentes.

“Se impulsan campañas de prevención… porque entendemos que la prevención es igual de importante”, señaló.

Además, reiteró que ante la desaparición de una persona no se debe esperar ningún plazo para reportarla.

“No se debe esperar, se debe reportar de manera inmediata”, insistió.

El Gobierno federal recordó que existen diversos canales para reportar desapariciones desde cualquier punto del país, incluyendo líneas telefónicas y plataformas digitales de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Rodríguez enfatizó el compromiso institucional con las familias afectadas.

“Manifestamos nuestro compromiso de búsqueda… y la determinación de erradicar este doloroso delito”, concluyó.

Por su parte, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicó que el fenómeno de desapariciones ha cambiado con el tiempo.

“La desaparición forzada se refiere a la cometida por autoridades… principalmente entre los años 50 y 90”, detalló.

En contraste, señaló que a partir de 2006 predomina la desaparición cometida por particulares, generalmente vinculada a organizaciones criminales.

En cuanto al perfil de las personas no localizadas, indicó que el 78% son hombres de entre 30 y 59 años, mientras que el 22% son mujeres, principalmente de entre 18 y 29 años.

“Esos son los rangos de edad más comunes entre las personas que permanecen como desaparecidas”, puntualizó.

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