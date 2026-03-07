Aseguran 300 kilos de metanfetamina en laboratorio de Guerrero

Autoridades federales incautaron este sábado, alrededor de 300 kilogramos de metanfetamina durante el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en el estado de Guerrero.

A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad informó que se llevó a cabo dos acciones coordinadas para dar como resultado esta incautación.

En dos acciones coordinadas en Guerrero, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico desmantelaron un laboratorio clandestino y aseguraron aproximadamente 300 kg de metanfetamina, además de 24 mil litros de precursores químicos y 20 mil kg de sustancias químicas sólidas… pic.twitter.com/wZkHbcI9RR — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 7, 2026

En esta publicación se detalló que en los despliegues efectuados se decomisaron 24 mil litros de precursores químicos y 20 mil kilogramos de sustancias químicas sólidas, ambas utilizadas para la producción de drogas.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República.

Decomisan más de 10 toneladas de cocaína durante 2026

La Secretaría de Marina informó que se decomisaron más de 10 toneladas de presunta cocaína, casi cuatro toneladas de metanfetaminas y más de 70 toneladas de precursores químicos durante los despliegues establecidos desde el inicio del 2026.

A través de la Armada de México, las autoridades marítimas informaron que esto fue resultado de las operaciones marítimas, aéreas y terrestres que realiza su personal en distintas tareas de seguridad.

