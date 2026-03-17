Arriba 'Plan B' de reforma electoral de Sheinbaum al Senado

La iniciativa de "Plan B" propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum arribó la tarde de este martes al Senado de la República.

Ya llegó al @senadomexicano la iniciativa de la Presidenta de la República, el #PlanB.

En la recepción de esta propuesta que busca la reducción de gastos en los congresos y ayuntamientos y fortalece la democracia al ampliar los derechos ciudadanos, me acompañaron los senadores… pic.twitter.com/C6KmWaMTiN — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) March 17, 2026

De acuerdo con el documento, se menciona que la Honorable Asamblea recibió la iniciativa con proyecto de decreto para su revisión.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, confirmó la llegada de la iniciativa de la reforma electoral.

Aseguró que la propuesta busca optimizar el gasto electoral, así como en dependencias como congresos estatales y cabildos.

🚨 Te informo sobre la llegada al @senadomexicano de la iniciativa de la Presidenta de la República, conocida como Plan B. Esta propuesta busca optimizar y reducir el gasto electoral, dando prioridad al uso eficiente de los recursos públicos, siempre en beneficio del pueblo de… pic.twitter.com/2IZKcdloag — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) March 17, 2026

El Plan B incluye reformas a leyes secundarias como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.

Presentan Plan B de Reforma Electoral

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó este martes el llamado Plan B de la Reforma Electoral, una iniciativa impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que busca reducir costos en el sistema electoral, eliminar privilegios y ampliar la participación ciudadana.

Durante la conferencia matutina, la funcionaria explicó que el eje central de la propuesta es la austeridad en el uso de recursos públicos.

Aquí te presentamos la nota completa: Presentan Plan B de Reforma Electoral

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