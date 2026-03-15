Vinculan a siete por posesión de armas y cartuchos en Nayarit

La Fiscalía General de República vinculó este sábado a siete personas por su posible participación en el delito de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas en Nayarit.

De acuerdo con las investigaciones, su detención ocurrió cuando las autoridades visualizaron a una persona armada en Puerto Vallarta, Jalisco.

Tras una persecución, las autoridades lograron detener a siete personas, que fueron identificadas como:

Edwin "N"

Francisco "N"

Elvira "N"

Karina "N"

Luis "N"

Ivette "N"

Betzy "N"

En este operativo, participaron elementos de la Secretaría de Marina como parte de la carpeta de investigación abierta en el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Aseguran más de 171 cartuchos y ponchallantas

En estas acciones, las autoridades aseguraron un arma de fuego, un cargador, 171 cartuchos, ponchallantas, equipo táctico, seis tablas con perforaciones, un cuchillo, ocho placas vehiculares y dos equipos de radiocomunicación.

Ante su detención, el Ministerio Público Federal aportó los datos de prueba necesarios para obtener del juez la vinculación a proceso.

Además, se estipuló una prisión preventiva oficiosa y un plazo de dos meses para la investigación complementaria, por el delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Se presume que a Edwin "N", también se le vinculó a proceso por portación de arma de fuego de uso exclusivo.

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