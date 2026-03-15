Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
vinculan_a_siete_por_posesion_armas_nayarit_6049394936
Nacional

Vinculan a siete por posesión de armas y cartuchos en Nayarit

Ante su detención, se aportaron los datos de prueba necesarios para obtener la vinculación de los presuntos delincuentes detenidos en Jalisco

  • 15
  • Marzo
    2026

La Fiscalía General de República vinculó este sábado a siete personas por su posible participación en el delito de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas en Nayarit.

De acuerdo con las investigaciones, su detención ocurrió cuando las autoridades visualizaron a una persona armada en Puerto Vallarta, Jalisco.

Tras una persecución, las autoridades lograron detener a siete personas, que fueron identificadas como:

  • Edwin "N"
  • Francisco "N"
  • Elvira "N"
  • Karina "N"
  • Luis "N"
  • Ivette "N"
  • Betzy "N"

vinculan-a-siete-por-posesion-armas-nayarit.jpg

En este operativo, participaron elementos de la Secretaría de Marina como parte de la carpeta de investigación abierta en el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Aseguran más de 171 cartuchos y ponchallantas

En estas acciones, las autoridades aseguraron un arma de fuego, un cargador, 171 cartuchos, ponchallantas, equipo táctico, seis tablas con perforaciones, un cuchillo, ocho placas vehiculares y dos equipos de radiocomunicación.

Ante su detención, el Ministerio Público Federal aportó los datos de prueba necesarios para obtener del juez la vinculación a proceso.

Además, se estipuló una prisión preventiva oficiosa y un plazo de dos meses para la investigación complementaria, por el delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Se presume que a Edwin "N", también se le vinculó a proceso por portación de arma de fuego de uso exclusivo.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Policia_archivo_34be8ff5d3
Balacera en taller mecánico deja tres fallecidos en Veracruz
IMG_3533_417165490a
Fiscalía dialoga con municipios para reforzar seguridad
EH_FOTO_VERTICAL_13_fbf3d325cc
Investigan identidad de mujer hallada sin vida en Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

aliados_dan_espalda_a_trump_8432fad652
'Esta guerra no es de la OTAN': Europeos dan la espalda a Trump
soldados_estadounidenses_heridos_conflicto_medio_oriente_187c1a6337
Suman 200 soldados estadounidenses heridos en guerra contra Irán
EH_DOS_FOTOS_37_bc8bb0cc90
Patrick Wilson se suma a 'The Last of Us' como el padre de Abby
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_03_14_170642_a787a4ef35
Fallece Diego Osuna, hijo del director de BBVA México
Whats_App_Image_2026_03_14_at_14_53_28_2_1ce1bbba9d
Trofeo del Mundial 2026 llega al Estadio Monterrey
EH_UNA_FOTO_36_07990b4633
México revisará levantar veto a carne de cerdo a España
publicidad
×