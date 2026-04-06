Trump recalca que Irán podría ser aniquilada en una sola noche

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán podría ser aniquilado en una sola noche.

Durante una rueda de prensa, el mandatario republicano aseguró que dichas agresiones podrían suceder al finalizar el plazo brindado a Irán.

Afirma que plan de paz de Irán es "significativo" pero no "lo suficientemente bueno"

El presidente Donald Trump afirmó que los negociadores iraníes tuvieron una propuesta buena, pero no lo suficiente para dar este paso significativo.

"Han hecho una propuesta, y es una propuesta importante, un paso significativo. (...) No es suficientemente buena, pero es un paso muy significativo"

La propuesta iraní incluye el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones internacionales contra su territorio.

La República Islámica rechaza así "un alto el fuego y subraya la necesidad de un fin permanente de la guerra que tenga en cuenta sus propias consideraciones", informó el medio iraní.

El mandatario estadounidense dio un ultimátum para que Irán abra el paso a los barcos en el estrecho de Ormuz para mañana martes, o de lo contrario atacaría las centrales eléctricas y los puentes iraníes.

EUA e Irán negocian un posible alto al fuego de 45 días

Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales debaten este lunes un posible alto al fuego de 45 días que podría derivar en el fin del conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con la agencia Axios, estas supuestas negociaciones se llevan a cabo a través de mediadores provenientes de Pakistán, Egipto y Turquía, además de contar con mensajes de texto entre el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.

Aquí te presentamos la nota completa: EUA e Irán negocian un posible alto al fuego de 45 días

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