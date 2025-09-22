Invitan a ciudadanía a debatir en foros sobre Reforma Electoral
El líder comisionado electoral informó que abrirán foros de consulta a para aquellos que gusten emitir su opinión ante posible proyecto electoral
El presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, afirmó que el organismo tiene el deber de analizar los anteproyectos previo a que se envíen al Congreso de la Unión.
Para iniciar el proceso, el funcionario afirmó que se llevarán a cabo diversas audiencias con el fin de escuchar las opiniones de los ciudadanos sobre la reforma en cada una de las entidades.
Afirmó que se informará a través de las plataformas digitales oficiales, se compartirá el proceso como un mecanismo de transparencia.
"Se va empezar a publicar una serie de explicaciones o cintas de cada una de las partes que conforman el sistema electoral vigente con el propósito de informar a los usuarios desde nuestro sitio de esos temas." explicó el presidente.
Temas de consulta pública
El titular de la comisión informó sobre cuales serían los temas de consulta, a los cuales calificó como "enunciativos".
- Libertades políticas.
- Representación del pueblo.
- Sistema de partidos.
- Financiamiento y fiscalización de partidos y campañas.
- Efectividad del sufragio y sistema de votación.
- Modelo de comunicación y propaganda política.
- Autoridades electorales administrativas.
- Justicia electoral.
- Requisitos de elegilibidad e inmunidad de personas funcionarias elegidas por el pueblo.
- Democracia participativa y revocaciones de mandatos.
¿A quiénes se convocarán?
Serán seleccionadas aquellas personas que tengan un punto de vista distinto y que puedan enfrentarse a otros ciudadanos para debatir en foros abiertos pactados para el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación.
¿Cuando se llevará a cabo?
A continuación le mostramos la calendarización de las entidades con fecha fija para llevar a cabo las audiencias para todos aquellos ciudadanos que les interese participar.
