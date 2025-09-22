Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T082825_503_1eb99650e4
Nacional

Invitan a ciudadanía a debatir en foros sobre Reforma Electoral

El líder comisionado electoral informó que abrirán foros de consulta a para aquellos que gusten emitir su opinión ante posible proyecto electoral

  • 22
  • Septiembre
    2025

El presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, afirmó que el organismo tiene el deber de analizar los anteproyectos previo a que se envíen al Congreso de la Unión.

Para iniciar el proceso, el funcionario afirmó que se llevarán a cabo diversas audiencias con el fin de escuchar las opiniones de los ciudadanos sobre la reforma en cada una de las entidades.

Afirmó que se informará a través de las plataformas digitales oficiales, se compartirá el proceso como un mecanismo de transparencia.

"Se va empezar a publicar una serie de explicaciones o cintas de cada una de las partes que conforman el sistema electoral vigente con el propósito de informar a los usuarios desde nuestro sitio de esos temas." explicó el presidente.

Temas de consulta pública

El titular de la comisión informó sobre cuales serían los temas de consulta, a los cuales calificó como "enunciativos".

  1. Libertades políticas.
  2. Representación del pueblo.
  3. Sistema de partidos.
  4. Financiamiento y fiscalización de partidos y campañas.
  5. Efectividad del sufragio y sistema de votación.
  6. Modelo de comunicación y propaganda política.
  7. Autoridades electorales administrativas.
  8. Justicia electoral.
  9. Requisitos de elegilibidad e inmunidad de personas funcionarias elegidas por el pueblo.
  10. Democracia participativa y revocaciones de mandatos.

¿A quiénes se convocarán?

Serán seleccionadas aquellas personas que tengan un punto de vista distinto y que puedan enfrentarse a otros ciudadanos para debatir en foros abiertos pactados para el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación.

¿Cuando se llevará a cabo?

A continuación le mostramos la calendarización de las entidades con fecha fija para llevar a cabo las audiencias para todos aquellos ciudadanos que les interese participar.

Captura de pantalla 2025-09-22 081559.png

Captura de pantalla 2025-09-22 081638.png


