Kenia López Rabadán presidirá la Cámara de Diputados

Morena en la Cámara de Diputados acordó por unanimidad que la panista Kenia López Rabadán presida la Mesa Directiva, propuesta que se presentará en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para su votación en la sesión ordinaria de este mediodía.

Durante la reunión plenaria de Morena, el coordinador Ricardo Monreal Ávila propuso dos perfiles: Kenia López Rabadán y Margarita Zavala.

La bancada optó por López Rabadán, considerada menos conflictiva.

La vicepresidenta Dolores Padierna descartó a Zavala, aludiendo al “fraude electoral de 2006” contra Andrés Manuel López Obrador, y a Federico Döring por los “videoescándalos”.

Monreal destacó que la designación refleja madurez política y unidad en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, agradeciendo el respaldo unánime de su bancada, incluidos los votos de Alfonso Ramírez Cuéllar y Padierna.

“Es un gesto de tolerancia y un mensaje de acuerdos de alto nivel”, afirmó.

Asimismo, se acordó nombrar a Carol Antonio Altamirano como presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a Sergio Gutiérrez Luna como vicepresidente y a Julieta Villalpando como secretaria, cargo que ya desempeñaba.

