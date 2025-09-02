Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_02_T125351_871_1ab507a8f4
Nacional

Kenia López Rabadán presidirá la Cámara de Diputados

Morena en la Cámara de Diputados acordó por unanimidad que Kenia López Rabadán presida la Mesa Directiva, propuesta que se presentará en la Jucopo

  • 02
  • Septiembre
    2025

Morena en la Cámara de Diputados acordó por unanimidad que la panista Kenia López Rabadán presida la Mesa Directiva, propuesta que se presentará en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para su votación en la sesión ordinaria de este mediodía.

Durante la reunión plenaria de Morena, el coordinador Ricardo Monreal Ávila propuso dos perfiles: Kenia López Rabadán y Margarita Zavala.

La bancada optó por López Rabadán, considerada menos conflictiva.

La vicepresidenta Dolores Padierna descartó a Zavala, aludiendo al “fraude electoral de 2006” contra Andrés Manuel López Obrador, y a Federico Döring por los “videoescándalos”.

Monreal destacó que la designación refleja madurez política y unidad en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, agradeciendo el respaldo unánime de su bancada, incluidos los votos de Alfonso Ramírez Cuéllar y Padierna.

“Es un gesto de tolerancia y un mensaje de acuerdos de alto nivel”, afirmó.

Asimismo, se acordó nombrar a Carol Antonio Altamirano como presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a Sergio Gutiérrez Luna como vicepresidente y a Julieta Villalpando como secretaria, cargo que ya desempeñaba.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_02_at_6_08_31_PM_cdec9fca11
Impulsan proteger con programas sociales a menores en orfandad
Camara_de_Diputados_del_Congreso_de_la_Union_8bc1945528
Kenia López promete respeto representando la Cámara de Diputados
nacional_rosa_icela_rodriguez_7afb953b6d
Rosa Icela entrega al Congreso el Primer Informe de Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

AP_25246126959775_c75ac1a218
Trump no puede usar Ley de Enemigos Extranjeros, dice corte
0c90d377_9768_43b5_9c9a_7de8e705a4ac_e1d8f2ce4f
Ayudan mujeres policías de Escobedo a parto en casa
AP_25246527549276_9dbab93207
Neves usará el dorsal 21 de Jota con Portugal en honor al jugador
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×