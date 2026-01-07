Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G_BJ_Il_V_Ww_AE_33_OA_583ca89b13
Nacional

Destaca coordinación institucional en política exterior humanista

Autoridades federales y legislativas resaltaron la coordinación del Estado mexicano para fortalecer una política exterior humanista durante la REC 2026

  • 07
  • Enero
    2026

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, y la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, en el marco del segundo día de actividades de la XXXVII Reunión de titulares de Embajadas y Consulados (REC) 2026, realizada en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Reconocen labor del cuerpo diplomático

Durante su intervención, la secretaria de Gobernación reconoció el trabajo de embajadoras, embajadores, cónsules y cónsules como la voz de México ante la comunidad internacional, al comunicar los procesos de transformación pacífica y democrática que vive el país.

Asimismo, expuso las acciones de la dependencia para garantizar la gobernabilidad y los avances del programa México te Abraza, enfocado en la recepción y atención de personas connacionales repatriadas.

G-BJIldW4AAGiVk.jfif

El canciller Juan Ramón de la Fuente subrayó que la política exterior de carácter humanista, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, requiere una coordinación estrecha entre las distintas instituciones del Estado mexicano.

En este sentido, destacó la relevancia de fortalecer el trabajo conjunto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y el Poder Legislativo.

Visión legislativa de la política exterior

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, afirmó que México ha reafirmado una política exterior centrada en la dignidad humana, la cooperación internacional y el respeto a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.

G-BKLE3WoAE92Ho.jfif

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, agradeció la labor del cuerpo diplomático y reconoció el trabajo que realizan en el exterior bajo principios humanistas y de congruencia institucional.

Durante la reunión, titulares de embajadas y consulados compartieron experiencias y proyectos enfocados en el fortalecimiento de la diplomacia parlamentaria, así como las iniciativas que se desarrollarán en diversas regiones del mundo a lo largo de 2026.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cafe_tacvba_2026_info_0dfaac5779
Café Tacvba pide a disqueras retirar su música de Spotify
Petro_Trump_f47defca4c
Trump buscaría reunión binacional tras llamada con Petro
gran_bretana_gertz_d15c19ea0b
Alejandro Gertz será embajador en Gran Bretaña: Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

louvre_01f1e27c99
Reabre completamente el Museo del Louvre tras fin de huelga
Whats_App_Image_2026_01_08_at_12_09_45_AM_16c8213b09
Entrega de petróleo a EUA equivale a 45 días de producción
Whats_App_Image_2026_01_08_at_1_38_11_AM_462633f7ee
Avalan posponer venta de AHMSA, pero con condiciones
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
nl_tandas_millonarias_ingrid_2111851cb4
Círculo cercano a 'Ingrid' bajo la lupa por fraude de tandas
publicidad
×