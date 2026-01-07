Destaca coordinación institucional en política exterior humanista

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, y la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, en el marco del segundo día de actividades de la XXXVII Reunión de titulares de Embajadas y Consulados (REC) 2026, realizada en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Reconocen labor del cuerpo diplomático

Durante su intervención, la secretaria de Gobernación reconoció el trabajo de embajadoras, embajadores, cónsules y cónsules como la voz de México ante la comunidad internacional, al comunicar los procesos de transformación pacífica y democrática que vive el país.

Asimismo, expuso las acciones de la dependencia para garantizar la gobernabilidad y los avances del programa México te Abraza, enfocado en la recepción y atención de personas connacionales repatriadas.

El canciller Juan Ramón de la Fuente subrayó que la política exterior de carácter humanista, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, requiere una coordinación estrecha entre las distintas instituciones del Estado mexicano.

En este sentido, destacó la relevancia de fortalecer el trabajo conjunto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y el Poder Legislativo.

Visión legislativa de la política exterior

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, afirmó que México ha reafirmado una política exterior centrada en la dignidad humana, la cooperación internacional y el respeto a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, agradeció la labor del cuerpo diplomático y reconoció el trabajo que realizan en el exterior bajo principios humanistas y de congruencia institucional.

Durante la reunión, titulares de embajadas y consulados compartieron experiencias y proyectos enfocados en el fortalecimiento de la diplomacia parlamentaria, así como las iniciativas que se desarrollarán en diversas regiones del mundo a lo largo de 2026.

