Se exhibe en redes empleado de SIMAS Piedras Negras

Un trabajador del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras se exhibió en redes sociales mostrando fajos de billetes mientras convive con un grupo de personas y en la marquesina de un bar se lee “SIMAS PAGA”.

La publicación fue realizada por Víctor García Guajardo, quien ocupara el área de Comunicación Social del SIMAS nigropetense, dirigido por Lorenzo Menera Sierra.

Ante una serie de quejas y presuntas irregularidades, García Guajardo fue reubicado en otro puesto dentro del SIMAS, aparentemente protegido por Menera Sierra.

Víctor es hijo de Marisol Guajardo, actual regidora de Piedras Negras, y del médico Víctor García Mejía, excandidato de Morena a la alcaldía de ese municipio y quien fue acusado y detenido el año pasado por delitos sexuales en agravio de una paciente, aunque recuperó su libertad tras conseguir un amparo.

El médico fue además uno de los impulsores de la campaña de Ricardo Mejía Berdeja como candidato del PT al Gobierno de Coahuila.

En su cuenta de Instagram, Víctor García Guajardo es aficionado a publicar fotografías de él mismo y algunos relojes y joyas, además de que se le puede ver acompañado de otros jóvenes consumiendo bebidas embriagantes, las publicaciones siempre acompañadas de corridos tumbados.





