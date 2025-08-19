Cerrar X
rutas_de_salud_bdb5671bca
Nacional

Lanza México 'Rutas de la Salud' para garantizar medicamentos

El Gobierno de México lanza 'Rutas de la Salud', un modelo de distribución que garantiza el abasto mensual de medicamentos en más de 8,000 centros de salud

  • 19
  • Agosto
    2025

El Gobierno de México puso en marcha la estrategia “Rutas de la Salud”, un nuevo modelo de distribución de medicamentos y material de curación diseñado para asegurar que los centros de salud cuenten con los insumos necesarios para atender a los pacientes en el primer nivel de atención.

Los paquetes logísticos incluyen 147 claves médicas esenciales, que abarcan tratamientos para hipertensión, diabetes y analgésicos básicos.

Cada kit contiene 1,900 piezas, suficientes para cubrir la demanda mensual de consultas médicas en las unidades del IMSS Bienestar.

Cabe mencionar que la primera fase de esta estrategia contempla la entrega de más de 15 millones de piezas a las 8,000 unidades médicas del país, distribuidas a través de 1,006 rutas de entrega entre el 19 y el 23 de agosto.

Modernización y eficiencia en la distribución

Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, destacó que este modelo reemplaza el antiguo esquema fraccionado de envío de medicamentos.

Ahora, cada centro de salud recibe un paquete completo y ordenado, lo que reduce retrasos y mejora la eficiencia en la atención médica.

GyuYun9WEAAtIwk.jpg

Digitalización y futuro de la estrategia

Por su parte, la presidenta de México agregó que el proceso de distribución se digitalizará para acelerar la entrega de medicamentos y reducir la burocracia.

Asimismo, precisó que los medicamentos oncológicos ya comenzaron a ser entregados desde la semana pasada y se planea que en breve las rutas lleguen también a hospitales.

“El objetivo es garantizar un suministro estable y permanente de medicamentos, elemento clave para fortalecer la atención primaria de salud”, concluyó Svarch, destacando la importancia de esta estrategia en la historia del IMSS Bienestar.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

wef_8aa8236946
Gobierno niega operativo conjunto con la DEA y defiende soberanía
tren_maya_sheinbaum_dfcb5d001d
México niega descarrilamiento en Tren Maya; fue 'percance de vía'
inter_kristi_noem_bfa19d62b2
EUA pintará de negro muro en frontera para evitar que lo escalen
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_b420d8bf5a
Socios, nunca: hermana de Kim Jong-un cierra la puerta a Seúl
EH_UNA_FOTO_1c9ef3d8ec
Llenan de basura doméstica el arroyo Las Víboras en Saltillo
wef_8aa8236946
Gobierno niega operativo conjunto con la DEA y defiende soberanía
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
EH_UNA_FOTO_2025_08_19_T163003_644_6a841e3278
Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista y dueño de Enigma Norteño
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
publicidad
×