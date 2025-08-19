Lanza México 'Rutas de la Salud' para garantizar medicamentos

El Gobierno de México puso en marcha la estrategia “Rutas de la Salud”, un nuevo modelo de distribución de medicamentos y material de curación diseñado para asegurar que los centros de salud cuenten con los insumos necesarios para atender a los pacientes en el primer nivel de atención.

Los paquetes logísticos incluyen 147 claves médicas esenciales, que abarcan tratamientos para hipertensión, diabetes y analgésicos básicos.

Cada kit contiene 1,900 piezas, suficientes para cubrir la demanda mensual de consultas médicas en las unidades del IMSS Bienestar.

Cabe mencionar que la primera fase de esta estrategia contempla la entrega de más de 15 millones de piezas a las 8,000 unidades médicas del país, distribuidas a través de 1,006 rutas de entrega entre el 19 y el 23 de agosto.

Las Rutas de la Salud garantizan que cada Unidad de Salud #IMSSBienestar cuente con los medicamentos necesarios para atender a la población sin interrupciones.



Las unidades reciben kits de medicamentos para un mes de tratamiento de los pacientes, asegurando la atención oportuna,… pic.twitter.com/2EuQEdNwzQ — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) August 19, 2025

Modernización y eficiencia en la distribución

Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, destacó que este modelo reemplaza el antiguo esquema fraccionado de envío de medicamentos.

Ahora, cada centro de salud recibe un paquete completo y ordenado, lo que reduce retrasos y mejora la eficiencia en la atención médica.

Digitalización y futuro de la estrategia

Por su parte, la presidenta de México agregó que el proceso de distribución se digitalizará para acelerar la entrega de medicamentos y reducir la burocracia.

Asimismo, precisó que los medicamentos oncológicos ya comenzaron a ser entregados desde la semana pasada y se planea que en breve las rutas lleguen también a hospitales.

“El objetivo es garantizar un suministro estable y permanente de medicamentos, elemento clave para fortalecer la atención primaria de salud”, concluyó Svarch, destacando la importancia de esta estrategia en la historia del IMSS Bienestar.

Comentarios