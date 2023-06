López Obrador descarta 'dedazo' en Morena para 2024

El mandatario federal descartó que sea él quien elija al próximo candidato a la presidencia o que se vaya a inclinar por alguna de las ‘corcholatas’.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no habrá ‘dedazo’ para escoger al candidato presidencial de Morena en 2024.

Contrario a esto, López Obrador dijo que serán los ciudadanos los que decidan si Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López o Ricardo Monreal (quienes son las actuales ‘corcholatas’ de Morena), compita por la presidencia de México.

“No es que yo voy a poner al candidato de Morena, ¡no!, no va haber dedazo, va a ser la gente, van a ser los ciudadanos los que van a decidir”, aseguró.

Pese a que promete no intervenir de alguna forma en la elección del candidato, AMLO reveló que gente cercana a él no cree que no vaya a ‘meter mano’.

“Van a ser los ciudadanos los que van a decidir y hay todavía quienes no lo creen, incluso hasta gente cercana, ’no, no, no, a la hora de la hora tu vas a inclinar la balanza. No’”, dijo.

López Obrador indicó que “la transformación continúa, va a seguir adelante, independientemente de cualquier circunstancia política-electoral”.