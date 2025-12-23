Podcast
Nacional

Detienen a cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán

Autoridades federales detuvieron en Jalisco y Sinaloa a cuatro presuntos operadores ligados a 'Los Chapitos', entre ellos familiares directos de Archivaldo

  • 23
  • Diciembre
    2025

Autoridades federales confirmaron la detención de cuatro presuntos integrantes de una red criminal vinculada a la facción de “Los Chapitos”, tras operativos simultáneos realizados en Jalisco y Sinaloa, como parte de acciones coordinadas contra el crimen organizado.

En Zapopan, Jalisco, fueron detenidos Mario Alfredo Lindoro Navidad, de 44 años, alias “7”, identificado como cuñado y operador financiero de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, así como Mario Lindoro Elenes, de 69 años, alias “Niño”, señalado como suegro y también operador financiero del mismo grupo delictivo.

Cateos y aseguramientos en Zapopan

Las capturas se realizaron luego de cateos ejecutados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en dos domicilios del municipio jalisciense.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron siete bolsas con droga, cuatro armas cortas, cartuchos útiles, cargadores, dos camionetas, un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo.

Operativo paralelo en Mazatlán

De manera simultánea, en Mazatlán, Sinaloa, fuerzas federales detuvieron a Carlos Gabriel Reynoso García, de 37 años, alias “Pollo”, presunto líder de la célula delictiva “Los Jordán”, vinculada también a “Los Chapitos”, además de Jesús Arturo Dávalos Valenzuela, de 40 años.

Reynoso García contaba con al menos tres órdenes de aprehensión vigentes, por lo que se desplegó un operativo especial que permitió ubicarlo en la colonia Los Caracoles, cuando circulaba a bordo de un vehículo acompañado de otra persona.

Armas y órdenes de aprehensión

Tras marcarles el alto y realizar una revisión de seguridad, los agentes les aseguraron dos armas de fuego, 51 cartuchos útiles, una bolsa con marihuana, así como equipos de radiocomunicación y telefonía móvil.

Las cuatro personas detenidas fueron informadas de sus derechos y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, que será el encargado de definir su situación jurídica en las próximas horas.

 


