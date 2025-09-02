Marco Rubio llega a México para reunirse con Claudia Sheinbaum

La tarde de este martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte de su visita de tres días al país para reforzar la cooperación en materia de seguridad, migración y comercio.

Para el recibimiento del funcionario estadounidense estuvo el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Esta es la segunda visita de Rubio a México desde que asumió el cargo y con la que Washington quiere reforzar la cooperación en materia de seguridad, migración o comercio.

🚨 Así fue la llegada de Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU 🇺🇸, a México 🇲🇽



➡️ Fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente en el AIFA. pic.twitter.com/ubBSA6X38u — Azucena Uresti (@azucenau) September 3, 2025

La visita de Marco Rubio se produce apenas un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum presentara su Primer Informe de Gobierno, en el cual dejó en claro que la política de paz de México se construye de manera soberana.

La reunión entre la mandataria y el secretario de Estado de EUA será este miércoles 3 de septiembre en punto de las 10:00 horas en el Palacio Nacional.

En la reunión se discutirán los avances en materia de seguridad y comercio.

Esta reunión fue confirmada por la propia Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, en donde también afirmó que el funcionario estadounidense tendrá una mesa de trabajo con de la Fuente Ramírez en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y después ofrecerá una rueda de prensa.

Comentarios