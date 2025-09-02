Cerrar X
nacional_marco_rubio_mexico_7edab1344b
Nacional

Marco Rubio llega a México para reunirse con Claudia Sheinbaum

El secretario de Estado de Estados Unidos llegó a México para abordar temas de seguridad, migración y comercio con autoridades, incluida la presidenta

  • 02
  • Septiembre
    2025

La tarde de este martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte de su visita de tres días al país para reforzar la cooperación en materia de seguridad, migración y comercio.

Para el recibimiento del funcionario estadounidense estuvo el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Esta es la segunda visita de Rubio a México desde que asumió el cargo y con la que Washington quiere reforzar la cooperación en materia de seguridad, migración o comercio.

La visita de Marco Rubio se produce apenas un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum presentara su Primer Informe de Gobierno, en el cual dejó en claro que la política de paz de México se construye de manera soberana.

La reunión entre la mandataria y el secretario de Estado de EUA será este miércoles 3 de septiembre en punto de las 10:00 horas en el Palacio Nacional.

En la reunión se discutirán los avances en materia de seguridad y comercio.

Esta reunión fue confirmada por la propia Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, en donde también afirmó que el funcionario estadounidense tendrá una mesa de trabajo con de la Fuente Ramírez en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y después ofrecerá una rueda de prensa.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25246126959775_c75ac1a218
Trump no puede usar Ley de Enemigos Extranjeros, dice corte
EH_DOS_FOTOS_1_5a02662611
Revela Sheinbaum el nombre del nuevo acuerdo de seguridad con EUA
EH_DOS_FOTOS_ae4ffe2c97
Empresarios de Sinaloa buscan visita del papa Leóx XIV
publicidad

Últimas Noticias

AP_25246126959775_c75ac1a218
Trump no puede usar Ley de Enemigos Extranjeros, dice corte
0c90d377_9768_43b5_9c9a_7de8e705a4ac_e1d8f2ce4f
Ayudan mujeres policías de Escobedo a parto en casa
AP_25246527549276_9dbab93207
Neves usará el dorsal 21 de Jota con Portugal en honor al jugador
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×