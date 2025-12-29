Podcast
Tamaulipas

Prevén lluvias intensas para 'Año Nuevo' en Tamaulipas

El ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico generará lluvias y chubascos en el occidente del territorio nacional

  • 29
  • Diciembre
    2025

Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco son las entidades alertadas por la alta probabilidad de lluvias intensas que prevalecerán durante los próximos días ante el paso del frente frío número 25 por el litoral del Golfo de México.

La Coordinación Nacional de Protección Civil adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que la masa de aire ártico asociada al sistema meteorológico, provocará un descenso de la temperatura al norte, noreste, oriente y centro del país.

El ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico generará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente del territorio nacional.

Se espera que Tamaulipas presente lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con temperaturas de hasta un solo dígito.

Emiten recomendaciones ante fuertes precipitaciones

La Coordinación Nacional de Protección Civil reiteró algunas recomendaciones a la ciudadanía ante las condiciones climáticas adversas. Estas son algunas:

  • Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.
  • Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.
  • Extremar precauciones ante vientos fuertes y oleaje elevado en zonas costeras.
  • Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.
  • Evitar uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.
  • Atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado.

Reiteró que se mantienen en coordinación con los tres órdenes de Gobierno para la vigilancia de estos sistemas meteorológicos.


