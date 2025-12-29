Rusia acusa a Ucrania de ataque con drones a residencia de Putin

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó este lunes a Ucrania de intentar atacar con drones una de las residencias del presidente Vladímir Putin, en un incidente ocurrido durante la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025.

Según el funcionario, el supuesto ataque tuvo lugar en la región de Nóvgorod y fue perpetrado con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance, los cuales fueron interceptados por las defensas rusas.

Sin víctimas ni daños

Lavrov aseguró que todos los drones fueron destruidos y que no se registraron víctimas ni daños materiales, ni siquiera por la caída de fragmentos.

“Fue un ataque terrorista del régimen de Kiev contra una residencia estatal del presidente de Rusia”, afirmó el canciller, citado por agencias rusas.

En medio de negociaciones con EUA

El jefe de la diplomacia rusa subrayó que el incidente ocurrió en un momento clave, cuando Rusia y Estados Unidos mantienen intensas negociaciones para buscar una salida al conflicto en Ucrania.

A pesar de ello, Lavrov señaló que Moscú no se retirará del proceso de diálogo, aunque advirtió que revisará su postura en las conversaciones.

Advertencia de represalias

Lavrov calificó al gobierno ucraniano como un “régimen criminal” y afirmó que sus acciones representan una política de terrorismo de Estado, lo que obligará a Rusia a reconsiderar sus posiciones negociadoras.

“Estas acciones no se quedarán impunes. Ya se han determinado los objetivos de los ataques de represalia y el momento en que serán ejecutados”, advirtió.

Por su parte, el viceministro de Exteriores ruso, Alexandr Grushkó, acusó a Kiev de realizar provocaciones deliberadas para intentar sabotear el proceso de paz, justo cuando las negociaciones atraviesan una fase “delicada” en la búsqueda de soluciones al conflicto.

