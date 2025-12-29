Papa León XIV alerta por auge de apuestas y juegos de azar

El papa León XIV alertó este lunes sobre el fuerte aumento de los juegos de azar y las apuestas, al señalar que este fenómeno está provocando la ruina de numerosas familias, durante una audiencia con la Asociación Nacional de Municipios Italianos (ANCI).

“Lamentablemente nuestras ciudades conocen formas de marginalidad, violencia y soledad que exigen ser afrontadas. Quisiera indicar en particular la plaga de los juegos de azar que arruina a tantas familias”, advirtió el pontífice ante alcaldes y alcaldesas de todo el país.

Problema social y de salud

León XIV destacó que las estadísticas reflejan un incremento notable de esta práctica en los últimos años y, citando el informe anual de Cáritas, afirmó que se trata de un grave problema educativo, de salud mental y de confianza social.

El pontífice subrayó que esta situación afecta no solo a las personas que apuestan, sino también al tejido familiar y comunitario.

Otros males urbanos

Durante su mensaje, el papa también lamentó otros problemas que aquejan a las ciudades italianas, como la violencia, los trastornos psicológicos, la depresión, la pobreza cultural y espiritual, así como el abandono social.

A su juicio, estas problemáticas son señales claras de la necesidad de esperanza en el mundo contemporáneo.

León XIV exhortó a los responsables municipales a promover relaciones auténticamente humanas entre los ciudadanos para fortalecer la paz social.

“La cohesión social y la armonía cívica exigen en primer lugar la escucha de los más débiles y pobres; sin ese compromiso, la democracia se atrofia”, advirtió, retomando palabras del papa Francisco pronunciadas en 2016.

El pontífice cerró su intervención llamando a los dirigentes locales a ofrecer esperanza a la población y trabajar de manera conjunta por el futuro de sus territorios, al tiempo que recordó otros retos como la crisis demográfica, la contaminación, la soledad de los adultos mayores, los conflictos sociales y las dificultades que enfrentan familias y jóvenes.

