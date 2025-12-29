Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
9723a68e562ae3181dbd68e21d56cb551594c613w_14be21cadd
Internacional

Papa León XIV alerta por auge de apuestas y juegos de azar

El papa León XIV advirtió que el aumento de las apuestas está arruinando a muchas familias y pidió a autoridades locales promover cohesión social y esperanza

  • 29
  • Diciembre
    2025

El papa León XIV alertó este lunes sobre el fuerte aumento de los juegos de azar y las apuestas, al señalar que este fenómeno está provocando la ruina de numerosas familias, durante una audiencia con la Asociación Nacional de Municipios Italianos (ANCI).

“Lamentablemente nuestras ciudades conocen formas de marginalidad, violencia y soledad que exigen ser afrontadas. Quisiera indicar en particular la plaga de los juegos de azar que arruina a tantas familias”, advirtió el pontífice ante alcaldes y alcaldesas de todo el país.

Problema social y de salud

León XIV destacó que las estadísticas reflejan un incremento notable de esta práctica en los últimos años y, citando el informe anual de Cáritas, afirmó que se trata de un grave problema educativo, de salud mental y de confianza social.

El pontífice subrayó que esta situación afecta no solo a las personas que apuestan, sino también al tejido familiar y comunitario.

Otros males urbanos

Durante su mensaje, el papa también lamentó otros problemas que aquejan a las ciudades italianas, como la violencia, los trastornos psicológicos, la depresión, la pobreza cultural y espiritual, así como el abandono social.

A su juicio, estas problemáticas son señales claras de la necesidad de esperanza en el mundo contemporáneo.

León XIV exhortó a los responsables municipales a promover relaciones auténticamente humanas entre los ciudadanos para fortalecer la paz social.

“La cohesión social y la armonía cívica exigen en primer lugar la escucha de los más débiles y pobres; sin ese compromiso, la democracia se atrofia”, advirtió, retomando palabras del papa Francisco pronunciadas en 2016.

El pontífice cerró su intervención llamando a los dirigentes locales a ofrecer esperanza a la población y trabajar de manera conjunta por el futuro de sus territorios, al tiempo que recordó otros retos como la crisis demográfica, la contaminación, la soledad de los adultos mayores, los conflictos sociales y las dificultades que enfrentan familias y jóvenes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_2025_12_27_T131730_877_454658be48
La Patrulla Espiritual busca ayudar a exactor de Nickelodeon
drogas_salud_mexico_053adccbcf
Baja consumo de drogas en jóvenes y sube en adultos: Salud
escena_tyler_chase_f7c6cd6c9a
Captan a exactor de Nickelodeon durmiendo en calles de California
publicidad

Últimas Noticias

cristiano_ronaldo_mil_goles_gol_957_208f272ece
Cristiano Ronaldo apunta a los 1000 goles antes de retirarse
EH_UNA_FOTO_2025_12_30_T141216_257_15c07ed528
Vision Board: la tendencia visual para cumplir metas en 2026
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
publicidad

Más Vistas

drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
Fallece_el_hombre_mas_obeso_del_mundo_a_los_41_anos_era_mexicano_0beb751d3b
Fallece el hombre más obeso del mundo a los 41 años; era mexicano
publicidad
×