Destaca Presidencia baja de 76% en tráfico de fentanilo a EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno de México ha logrado avances en el combate al tráfico de drogas hacia Estados Unidos, particularmente en el flujo de fentanilo, al reportar una disminución de 76% en los aseguramientos registrados en la frontera sur estadounidense.

Durante la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, la mandataria federal presentó cifras atribuidas a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), con las que respaldó los resultados de la estrategia de seguridad y combate al narcotráfico impulsada por su administración.

“Se han desmantelado 2 mil 400 laboratorios, alrededor de 402 toneladas de droga. Eso es lo que se ha incautado, son datos de CBP, datos reconocidos por Estados Unidos”, afirmó Sheinbaum.

Explicó que las cifras reflejan una reducción significativa en el paso de fentanilo hacia territorio estadounidense, al pasar de 863 kilogramos decomisados en octubre de 2024 a 208 kilogramos en abril de 2026.

“En la frontera se ha reducido el paso de fentanilo en 76 por ciento”, sostuvo.

Desmantelan laboratorios clandestinos

Sheinbaum detalló que las acciones de seguridad han permitido destruir 2,400 laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas, principalmente metanfetaminas y fentanilo.

Señaló que estos operativos forman parte de la estrategia federal desplegada en distintas regiones del país para frenar la producción y distribución de narcóticos vinculados con grupos delictivos.

Las autoridades federales indicaron que los aseguramientos y destrucción de infraestructura criminal representan un impacto económico para las organizaciones dedicadas al narcotráfico, además de limitar la circulación de sustancias ilícitas.

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Harfuch destaca impacto social de decomisos

Durante la misma conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, subrayó que detrás de las cifras reportadas existe un impacto directo en la reducción del consumo y distribución de drogas.

El funcionario señaló que los decomisos no deben verse únicamente como estadísticas.

“Esas acciones representan miles de dosis de droga que dejan de venderse y que no llegan a las calles para envenenar a los jóvenes”, afirmó Harfuch.

El secretario destacó que las operaciones coordinadas entre fuerzas federales continúan enfocadas en debilitar las capacidades de producción y tráfico de drogas sintéticas.

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