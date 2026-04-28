Maru Campos desconocía operativo con agentes de EUA: Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, le informó que desconocía la realización de un operativo en campo con agentes estadounidenses en territorio estatal, en medio de la polémica por la muerte de dos presuntos integrantes de la CIA y dos mexicanos durante una operación antidrogas en la entidad.

Durante la conferencia matutina, el funcionario subrayó que la mandataria estatal no tenía conocimiento previo sobre la presencia operativa de personal norteamericano, lo que ha intensificado cuestionamientos sobre coordinación institucional, soberanía nacional y cooperación bilateral en seguridad.

García Harfuch enfatizó que la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad debe centrarse en intercambio de inteligencia y no en operaciones directas de agentes extranjeros en territorio mexicano.

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Explicó que el intercambio de información con autoridades estadounidenses es permanente y legalmente permitido, pero dejó claro que eso difiere de permitir acciones operativas en campo.

El secretario insistió en que cualquier colaboración debe apegarse estrictamente al marco jurídico mexicano.

Caso Chihuahua sigue bajo investigación federal

La controversia surgió tras los hechos ocurridos el pasado 19 de abril en Chihuahua, donde murieron dos agentes estadounidenses y dos mexicanos durante un operativo antidrogas, situación que llevó a la Fiscalía General de la República (FGR) a abrir una investigación formal para esclarecer responsabilidades, origen del despliegue y legalidad de la participación extranjera.

El caso también derivó en la renuncia del fiscal estatal César Jáuregui, aumentando la presión política sobre autoridades locales y federales.

Harfuch reconoció que el Gobierno federal aún no tiene conocimiento pleno sobre las actividades específicas que realizaban los agentes fallecidos en territorio mexicano.

Indicó que, aunque se lamenta profundamente la pérdida de vidas, será la FGR la encargada de determinar qué hacían exactamente estas personas en la operación.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, precisó que la participación militar se limitó a brindar apoyo solicitado por la fiscalía estatal para localizar un laboratorio clandestino en la sierra de Chihuahua.

Según explicó, el personal castrense colaboró únicamente en labores de ubicación y no mantuvo contacto directo con los agentes estadounidenses involucrados.

También aclaró que dichos agentes no ingresaron a instalaciones militares mexicanas.

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