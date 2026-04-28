Maru Campos no acudirá al Senado para abordar muerte de agentes

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, rechazó acudir al Senado de la República, donde estaba convocada a una reunión con las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública para abordar el caso de la muerte de dos agentes estadounidenses ocurrida tras un operativo relacionado con el combate al narcotráfico en el municipio de Morelos.

La cita estaba programada para las 11:00 horas, pero mediante un oficio oficial, la mandataria estatal notificó que “en este momento no es posible atender la invitación en los términos planteados”.

Argumenta protección de diligencias e información sensible

En su respuesta, Campos sostuvo que desde el inicio del caso su administración ha actuado con legalidad, transparencia y colaboración institucional, además de haber solicitado informes inmediatos sobre los hechos.

La gobernadora explicó que su inasistencia busca evitar cualquier riesgo para el desarrollo de las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

“A fin de salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias en curso, evitando en todo momento comprometer información de carácter confidencial o clasificada”, señaló.

Asimismo, subrayó que la reserva de ciertos datos responde a razones de seguridad nacional y a la necesidad de preservar la conducción institucional del caso.

El accidente que detonó la controversia

La polémica comenzó el pasado 19 de abril, cuando se confirmó la muerte de dos agentes instructores de Estados Unidos en un accidente carretero en el municipio de Morelos, Chihuahua.

En el mismo hecho fallecieron también el director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y otro elemento estatal que viajaban con ellos.

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Inicialmente, el entonces fiscal César Jáuregui indicó que el grupo regresaba de un operativo antidrogas en el que fue localizado el mayor narcolaboratorio detectado en Chihuahua hasta ahora, lo que generó cuestionamientos sobre la presencia de agentes estadounidenses en acciones de seguridad dentro de territorio mexicano.

Posteriormente, Jáuregui aclaró que los agentes de Estados Unidos no participaron directamente en el operativo, sino que se habrían encontrado con autoridades estatales después, cuando el director de la AEI les ofreció transportarlos hacia la capital del estado.

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Aun así, el caso provocó debate político y preocupaciones sobre soberanía, cooperación bilateral y protocolos de actuación con personal extranjero.

Frente a la presión pública, Maru Campos sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y anunció la creación de una Unidad Especializada para investigar tanto el desmantelamiento del megalaboratorio como las circunstancias de la muerte de los agentes.

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La investigación quedó bajo responsabilidad de la fiscal Wendy Chávez.

La muerte de los instructores estadounidenses ha colocado a Chihuahua en el centro de una discusión sobre seguridad fronteriza, cooperación internacional y transparencia institucional.

Mientras avanzan las indagatorias, la decisión de Maru Campos de no acudir al Senado refleja la sensibilidad política y diplomática de un caso que involucra seguridad nacional, crimen organizado y relaciones entre México y Estados Unidos.

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