Me llena de orgullo que ministra Piña no se levantara: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le llena de orgullo el hecho de que ayer la ministra presidenta de la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, no se pusiera de pie en la ceremonia por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución.

De acuerdo al mandatario federal en su conferencia mañanera de este lunes, la acción de la ministra presidenta del Máximo Tribunal representa los cambios y la transformación por la que atraviesa el país, indicando que ya no están en los tiempos en los que el Presidente daba ordenes a los ministros.

“Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra de la SCJN, pero me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes, los ministros de la Corte eran empleados del Presidente.