Trump_Ley_Insurreccion_Minnesota_ICE_18839cc5fb
Internacional

Trump amenaza con invocar Ley de Insurrección en Minnesota

Ante los ataques contra agentes del ICE, el mandatario aseguró que si las autoridades democrátas no repelen dichas movilizaciones, aplicará esta legislación

  • 15
  • Enero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota si las autoridades no ponen fin a los ataques contra los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE.

En redes sociales, el mandatario republicano mencionó que si los políticos no siguen la ley y detienen a los manifestantes responsables, tomará represalías con dicha legislación.

"Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y detienen a los agitadores profesionales e insurrectos que atacan a los Patriotas de I.C.E., que solo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN, que muchos presidentes han hecho..."

El mandatario insistió que así pondrá "fin rápidamente a la farsa que se está desarrollando en ese estado que alguna vez fue grande".

También podría interesarte: ONU exige investigación independiente por muerte de Renee Good

Ley de insurrección; poder de emergencia contundente

De acuerdo con la información recopilada por la agencia EFE, la Ley de Insurrección constituye al despliegue de fuerzas armadas dentro del territorio estadounidense a nivel nacional.

Agente-ICE.jpg

Este documento instruye a que las autoridades federalizan las unidades de la Guardia Nacional, a pesar de que las autoridades dominantes estén en contra de dicha política inmigratoria.

Agente del ICE dispara contra manifestante 

Estos pronunciamientos se emitieron después de que un agente del ICE disparara contra un partícipe de las manifestaciones contra las redadas migratorias registradas este miércoles en Minnesota.

Agente-ICE.jpg

Debido a que la violencia durante la protesta escaló, los agentes federales utilizaron granadas aturdidoras y gases lacrimógenos contra la multitud, según informaron medios estadounidenses.

Agente-ICE-protesta-Minnesota.jpg

Esto sucedió en la misma ciudad en la que hace unos días, otro agente del ICE abatió a Renee Good, una mujer estadounidense de 37 años.

También podría interesarte: Mark Ruffalo condena acciones militares y redadas de ICE

 

 


Comentarios

