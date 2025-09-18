Cerrar X
México bloquea cuentas de acusados por EUA de lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de 22 personas y empresas en México, tras su inclusión en la lista negra de la OFAC de Estados Unidos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó este jueves 18 de septiembre que ordenó el bloqueo administrativo de operaciones financieras a 22 objetivos en el país, siete personas físicas y 15 empresas, tras ser designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunta participación en esquemas de lavado de dinero.

De acuerdo con la UIF, el bloqueo es parte de los compromisos internacionales de cooperación en materia de prevención de lavado de capitales y financiamiento al terrorismo, y busca impedir la dispersión de recursos ilícitos en la economía mexicana.

El organismo aclaró que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida precautoria, sin que ello implique responsabilidad penal o una resolución judicial, ya que los señalamientos aún están bajo investigación.

“El bloqueo administrativo es de carácter preventivo y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios”, precisó la dependencia en un comunicado.

Continuará investigación financiera

La UIF detalló que la revisión de información de los señalados continúa, y que en caso de detectar delitos adicionales se dará vista inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, subrayó que las acciones se realizan conforme a la legislación mexicana y en apego a convenios internacionales de cooperación.

Sin nombres ni montos revelados

Hasta el momento, no se han dado a conocer los nombres de las personas y empresas bloqueadas ni los montos de los activos congelados, debido al carácter preventivo de la medida.

Por otra parte, el comunicado destacó que la OFAC mantiene una política de colaboración estrecha con las autoridades mexicanas, con el fin de impedir que fondos de origen ilícito circulen en el sistema financiero.


