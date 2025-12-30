Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Claudia_Sheinbaum_6ba2b2a0c7
Nacional

Claudia pide papel más activo de la ONU ante tensión en Venezuela

La presidenta mexicana afirmó que la ONU debe intervenir ante el despliegue militar de EE. UU. contra Venezuela, rechazando cualquier intervención armada

  • 30
  • Diciembre
    2025

Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debería asumir un papel más protagónico ante la situación militar que se vive en el Caribe entre Estados Unidos y Venezuela.

Durante su conferencia matutina, la mandataria reiteró la postura del gobierno mexicano respecto a las competencias del organismo internacional.
“Como hemos dicho, Naciones Unidas tiene que tomar un papel mucho más protagónico en estos casos”, señaló.

Las declaraciones de Sheinbaum se dieron luego de ser cuestionada sobre si debería existir un llamado regional para respaldar a Venezuela, cuyo gobierno fue designado como “organización terrorista” por Estados Unidos.

Tras esa designación, realizada el pasado agosto, Washington inició un despliegue militar que, de acuerdo con reportes oficiales, ha dejado más de cien personas muertas, además de una veintena de bombardeos a pequeñas embarcaciones y el asalto a dos tanqueros petroleros en costas venezolanas.

La postura de la presidenta mexicana se produce una semana después de que el Consejo de Seguridad de la ONU celebrara una sesión de emergencia para analizar la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, que incluye un anunciado “bloqueo naval” y amenazas del uso de la fuerza.

Tras esa reunión, el gobierno venezolano calificó el encuentro como una “victoria diplomática”, al considerar que ningún país —ni siquiera aliados de Estados Unidos— respaldó el uso o la amenaza del uso de la fuerza contra Venezuela.

Durante la misma conferencia, Sheinbaum también fue consultada sobre si la presión estadounidense podría derivar en un eventual derrocamiento del gobierno venezolano, luego de que el expresidente Donald Trump afirmara, sin presentar más datos, que se habría realizado un ataque contra una supuesta “zona de muelles” utilizada para el tráfico de drogas.

“Ya es mucha especulación. Lo que tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones, y menos con las intervenciones militares. Esa es la Constitución de nuestro país y es lo que vamos a seguir defendiendo”, concluyó la presidenta.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tipos_videojuegos_consolas_y_plataformas_316e5a940f
Sheinbaum exenta impuesto a videojuegos violentos
2025_un_ano_complejo_pero_hay_que_seguir_trabajando_Sheinbaum_28d76acaf3
Sheinbaum retomará su conferencia matutina hasta el 2 de enero
nacional_xochitl_tren_interoceanico_e029083450
Gálvez señala a hijo de AMLO por corrupción en Tren Interoceánico
publicidad

Últimas Noticias

bomberos_trabajando_en_sierra_9993946a74
Incendio forestal se presenta en el último día del año en Arteaga
thumbnail_Whats_App_Image_2025_12_31_at_8_29_18_PM_1_091d0af42f_333c9447c5
Diputado Alberto Hurtado organiza despedida de fin de año
escena_mtv_eb8e9f65f1
Culmina la programación de MTV con estas canciones
publicidad

Más Vistas

que_bancos_abriran_el_31_y_1_de_enero_494e693f19
¿Qué bancos abren el 31 de diciembre y 1 de enero?
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
deportes_lucas_barbosa_rayados_b960f231f1
Rayados buscará reforzar más su ataque con un jugador de Brasil
publicidad
×