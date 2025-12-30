Claudia pide papel más activo de la ONU ante tensión en Venezuela

Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debería asumir un papel más protagónico ante la situación militar que se vive en el Caribe entre Estados Unidos y Venezuela.

Durante su conferencia matutina, la mandataria reiteró la postura del gobierno mexicano respecto a las competencias del organismo internacional.

“Como hemos dicho, Naciones Unidas tiene que tomar un papel mucho más protagónico en estos casos”, señaló.

Las declaraciones de Sheinbaum se dieron luego de ser cuestionada sobre si debería existir un llamado regional para respaldar a Venezuela, cuyo gobierno fue designado como “organización terrorista” por Estados Unidos.

Tras esa designación, realizada el pasado agosto, Washington inició un despliegue militar que, de acuerdo con reportes oficiales, ha dejado más de cien personas muertas, además de una veintena de bombardeos a pequeñas embarcaciones y el asalto a dos tanqueros petroleros en costas venezolanas.

La postura de la presidenta mexicana se produce una semana después de que el Consejo de Seguridad de la ONU celebrara una sesión de emergencia para analizar la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, que incluye un anunciado “bloqueo naval” y amenazas del uso de la fuerza.

Tras esa reunión, el gobierno venezolano calificó el encuentro como una “victoria diplomática”, al considerar que ningún país —ni siquiera aliados de Estados Unidos— respaldó el uso o la amenaza del uso de la fuerza contra Venezuela.

Durante la misma conferencia, Sheinbaum también fue consultada sobre si la presión estadounidense podría derivar en un eventual derrocamiento del gobierno venezolano, luego de que el expresidente Donald Trump afirmara, sin presentar más datos, que se habría realizado un ataque contra una supuesta “zona de muelles” utilizada para el tráfico de drogas.

“Ya es mucha especulación. Lo que tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones, y menos con las intervenciones militares. Esa es la Constitución de nuestro país y es lo que vamos a seguir defendiendo”, concluyó la presidenta.

