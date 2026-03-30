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Nuevo León

Ajusta Guadalupe horarios y servicios municipales esta semana

La administración municipal hizo un llamado a la población para que tome en cuenta estos ajustes temporales al organizar sus actividades.

  • 30
  • Marzo
    2026

Con motivo del próximo periodo vacacional de Semana Santa, el Municipio de Guadalupe dio a conocer una serie de ajustes temporales en servicios públicos, los cuales estarán vigentes del 30 de marzo al 10 de abril, con el objetivo de informar y orientar a la ciudadanía durante estos días de asueto.

De acuerdo con la autoridad municipal, algunas actividades suspenderán su funcionamiento habitual, mientras que otras continuarán operando con horarios especiales para mantener la atención a la población.

¿Cómo operarán los espacios deportivos?

En los espacios deportivos del CEDEREG, las actividades regulares quedarán pausadas durante el periodo vacacional.

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No obstante, las instalaciones permanecerán abiertas al público en un horario de 9:00 a 17:00 horas, permitiendo la realización de programas dirigidos al adulto mayor.

En cuanto a la alberca olímpica, el acceso estará limitado exclusivamente a las personas previamente inscritas en el programa correspondiente.

Horarios del Museo Municipal

El Museo Municipal mantendrá abiertas sus puertas con horarios diferenciados.

De lunes a viernes, los visitantes podrán acudir de 9:00 a 18:00 horas, mientras que los fines de semana el horario será de 9:00 a 17:00 horas.

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Sin embargo, se informó que los días jueves 2 y viernes 3 de abril el recinto permanecerá cerrado, por lo que se recomienda tomar precauciones al planear visitas culturales.

Servicios que operarán con normalidad

En lo que respecta a los servicios esenciales, la recolección de basura se llevará a cabo de manera normal, sin alteraciones en rutas ni horarios establecidos.

Asimismo, las áreas de Seguridad Pública y Protección Civil continuarán operando de forma regular, con personal disponible para atender emergencias o situaciones durante la temporada vacacional.

Llamado a la ciudadanía

Finalmente, la administración municipal hizo un llamado a la población para que tome en cuenta estos ajustes temporales al organizar sus actividades.

Se subrayó que la coordinación entre autoridades y ciudadanos es clave para disfrutar de una Semana Santa segura, ordenada y sin contratiempos.

 


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