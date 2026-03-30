Ajusta Guadalupe horarios y servicios municipales esta semana

Con motivo del próximo periodo vacacional de Semana Santa, el Municipio de Guadalupe dio a conocer una serie de ajustes temporales en servicios públicos, los cuales estarán vigentes del 30 de marzo al 10 de abril, con el objetivo de informar y orientar a la ciudadanía durante estos días de asueto.

De acuerdo con la autoridad municipal, algunas actividades suspenderán su funcionamiento habitual, mientras que otras continuarán operando con horarios especiales para mantener la atención a la población.

¿Cómo operarán los espacios deportivos?

En los espacios deportivos del CEDEREG, las actividades regulares quedarán pausadas durante el periodo vacacional.

No obstante, las instalaciones permanecerán abiertas al público en un horario de 9:00 a 17:00 horas, permitiendo la realización de programas dirigidos al adulto mayor.

En cuanto a la alberca olímpica, el acceso estará limitado exclusivamente a las personas previamente inscritas en el programa correspondiente.

Horarios del Museo Municipal

El Museo Municipal mantendrá abiertas sus puertas con horarios diferenciados.

De lunes a viernes, los visitantes podrán acudir de 9:00 a 18:00 horas, mientras que los fines de semana el horario será de 9:00 a 17:00 horas.

Sin embargo, se informó que los días jueves 2 y viernes 3 de abril el recinto permanecerá cerrado, por lo que se recomienda tomar precauciones al planear visitas culturales.

Servicios que operarán con normalidad

En lo que respecta a los servicios esenciales, la recolección de basura se llevará a cabo de manera normal, sin alteraciones en rutas ni horarios establecidos.

Asimismo, las áreas de Seguridad Pública y Protección Civil continuarán operando de forma regular, con personal disponible para atender emergencias o situaciones durante la temporada vacacional.

Llamado a la ciudadanía

Finalmente, la administración municipal hizo un llamado a la población para que tome en cuenta estos ajustes temporales al organizar sus actividades.

Se subrayó que la coordinación entre autoridades y ciudadanos es clave para disfrutar de una Semana Santa segura, ordenada y sin contratiempos.

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