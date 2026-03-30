Refuerza PC Guadalupe vigilancia en espacios turísticos

Durante las vacaciones de Semana Santa, Protección Civil de Guadalupe realizará acciones de prevención, vigilancia y atención oportuna de emergencias.



Reforzará en Parques recreativos, como el Tolteca, espacios públicos, autopistas y vialidades, así como en zonas naturales del Cerro de la Silla.



El personal operativo realizará recorridos preventivos, establecerán puestos de atención y unidades de emergencia estratégicamente ubicadas para brindar asistencia oportuna a reportes ciudadanos.

Asimismo, mantendrán vigilancia en rutas de senderismo para prevenir extravíos y accidentes, ya que se estima la asistencia aproximada de mil personas al Cerro de la Silla, durante los fines de semana.



Las recomendaciones para los senderistas son: iniciar temprano y evitar horas de calor extremo, llevar suficiente agua, batería y lámpara, permanecer en senderos señalizados, utilizar protector contra el sol, no acudir solo y no dejar basura en el paraje, entre otras.





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