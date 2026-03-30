Lanzará Gobierno programa de salud mental la próxima semana

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana se presentará un programa integral de atención a la salud mental dirigido a jóvenes, con especial enfoque en estudiantes de tercero de secundaria y nivel medio superior.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que esta estrategia busca atender una etapa clave del desarrollo adolescente, donde se presentan cambios físicos, hormonales y emocionales.

“Es lo que viven los jóvenes dentro de la adolescencia, todos hemos sido adolescentes. Hay cambios hormonales, físicos, mentales, y los jóvenes deben saber que es algo natural”, expresó.

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Enfoque en escuelas y acompañamiento

El programa contempla acciones directas en planteles educativos, donde se promoverán espacios de reflexión semanal para abordar temas emocionales y de convivencia.

Sheinbaum detalló que se distribuirán guías dirigidas a estudiantes, madres y padres de familia, así como a docentes, con el objetivo de brindar herramientas de apoyo y detección oportuna.

“La idea es que una vez a la semana se pueda hablar de estos temas en las secundarias y preparatorias”, indicó.

Además de las actividades en aulas, el plan incluye una campaña nacional de concientización, así como atención en centros especializados con profesionales de la salud mental.

Subrayó que el programa ha sido diseñado desde hace tiempo y busca ofrecer orientación integral tanto a jóvenes como a sus familias.

“Es un programa muy integral que busca darle orientación a todos, a las familias, porque madres y padres también tenemos que estar muy atentos”, afirmó.

Como parte de la estrategia, el gobierno retomará una práctica implementada durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la visita de servidores públicos a escuelas para impartir pláticas.

“Vamos a recuperar esa tarea de ir a las escuelas a promover desde la lectura y al mismo tiempo atender a los jóvenes”, explicó.

Para ello, se llevará a cabo un proceso de capacitación a funcionarios que participarán en estas actividades.

Uso de redes sociales, eje clave

El programa también contempla una estrategia enfocada en el uso responsable de redes sociales, considerando el impacto que tienen en la vida de los adolescentes.

“Dentro de las guías está el uso responsable de las redes sociales, desde los jóvenes, desde los padres, desde los maestros”, puntualizó.

Sheinbaum insistió en la importancia de entender la adolescencia como una fase compleja, pero natural, que requiere acompañamiento y no estigmatización.

“Es una etapa de la vida muy difícil. Tiene sus complicaciones, pero no por ello no debe haber atención. No debe generar angustia o depresión, sino entender que es parte de la vida”, sostuvo.

En cuanto a la violencia en escuelas, la titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que se analiza retomar revisiones en planteles, suspendidas anteriormente por recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

No obstante, aclaró que cualquier medida deberá contar con la participación de madres y padres de familia.

El programa también contempla el fortalecimiento de líneas de atención como la Línea de la Vida, así como mecanismos para canalizar a jóvenes que requieran apoyo.

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