México cumple acuerdo hídrico con EUA pese a sequía: Federación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró el estado actual del acuerdo hídrico con Estados Unidos, al señalar que México ha cumplido con los compromisos establecidos, pese a los efectos de la sequía en los últimos años.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el suministro de agua entre ambos países se rige por el Tratado de Aguas de 1944, el cual establece obligaciones recíprocas entre el río Bravo y el río Colorado.

Sheinbaum detalló que el tratado fija cantidades específicas de agua que México debe aportar a Estados Unidos, mientras que el país vecino hace lo propio hacia territorio mexicano.

“El tratado en 1944 con Estados Unidos establece una cantidad de agua que tiene que aportar México… y Estados Unidos aporta una cantidad de agua a México del río Colorado”, explicó.

Recordó que este acuerdo se revisa cada cinco años, aunque en la práctica reciente se han tenido que hacer ajustes por condiciones climáticas adversas.

Sequía complicó entregas en años recientes

La mandataria reconoció que México no pudo cumplir completamente en ciclos anteriores debido a la falta de lluvias.

“En los últimos cinco años hubo años de muchísima sequía… entonces México no pudo entregar la cantidad de agua que se debía”, señaló.

Ante este escenario, ambos países alcanzaron un nuevo entendimiento para distribuir las entregas entre 2025 y 2026, dependiendo de la disponibilidad hídrica.

Entregas continúan con ajustes técnicos

Sheinbaum afirmó que el acuerdo se ha respetado hasta ahora, aunque existen detalles operativos en revisión.

“Este acuerdo se ha cumplido hasta ahora… hay una diferencia de semanas en las que se tienen que entregar, y nos estamos poniendo de acuerdo”, indicó.

Asimismo, subrayó que las decisiones se toman en coordinación con autoridades estatales y productores agrícolas de entidades como Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y, en menor medida, Nuevo León.

Prioridad: consumo humano y campo

La titular del Poder Ejecutivo Federal fue enfática al asegurar que el suministro de agua para la población es el principal objetivo del gobierno federal.

“Nuestro objetivo primero es que no falte el agua para consumo humano… y segundo, compensar a los agricultores si les falta agua para el riego”, afirmó.

También adelantó que, aunque el esquema quinquenal se mantiene, ahora se realizan revisiones más frecuentes para adaptarse a la variabilidad climática.

“Sí, el esquema quinquenal se mantiene… pero ahora hay que revisar cada año de acuerdo a la cantidad de lluvia”, concluyó.

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